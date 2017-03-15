В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

Похолодание сдерживает подъем воды в реках. Тем не менее, Каринторф уже практически отрезан от большой земли. В половодье в отдаленный район Кирово-Чепецка можно попасть только по узкоколейке.Топится печка дровами. Поезд движется медленно, примерно двадцать километров в час. От Кирово-Чепецка до Каринторфа примерно двадцать минут езды. В период половодья микрорайон мог остаться без защиты спасательных служб.По просьбе местных жителей, на время паводка в Каринторфе будет находиться на постоянном дежурстве объединенная пожарная команда. В нее вошли 2 сотрудника МЧС и 2 муниципальных спасателя.

Старое здание почти разрушилось от времени. Сейчас пожарные располагаются в железнодорожном депо.Принципиальное решение разместить в Каринторфе на время половодья пожарную команду себя оправдало. Восьмого апреля, через неделю, после того, как огнеборцы заступили на дежурство, в Каринторфе произошел пожар. С ним справились очень быстро. Главный федеральный инспектор по Кировской области наградил отличившихся при тушении.Владимир Климов встретился с жителями Каринторфа. Людей интересовало, когда в микрорайон построят постоянный автомобильный мост. Это должно произойти не ранее, чем через четыре года.В ходе рабочего визита в Каринторф главный федеральный инспектор посетил школу и филиал ЦРБ. Здесь работает только фельдшер. Место врача вакантно уже два года.Всего в микрорайоне Каринторф проживает около двух тысяч человек. Жители уверены, что после того, как будет построен мост, население начнет прибывать. В микрорайоне есть вся необходимая инфраструктура.