В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области
Сегодня, 10:10 | Просмотров: 145 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Похолодание сдерживает подъем воды в реках. Тем не менее, Каринторф уже практически отрезан от большой земли. В половодье в отдаленный район Кирово-Чепецка можно попасть только по узкоколейке.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дорога через Слободской разбита, а мост через реку Чепцу - разведен. Единственная возможность у жителей Каринторфа попасть на большую землю - вагон небольшой, но в нем тепло. Он отапливается буржуйкой».
Топится печка дровами. Поезд движется медленно, примерно двадцать километров в час. От Кирово-Чепецка до Каринторфа примерно двадцать минут езды. В период половодья микрорайон мог остаться без защиты спасательных служб.
По просьбе местных жителей, на время паводка в Каринторфе будет находиться на постоянном дежурстве объединенная пожарная команда. В нее вошли 2 сотрудника МЧС и 2 муниципальных спасателя.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дорога через Слободской разбита, а мост через реку Чепцу - разведен. Единственная возможность у жителей Каринторфа попасть на большую землю - вагон небольшой, но в нем тепло. Он отапливается буржуйкой».
Топится печка дровами. Поезд движется медленно, примерно двадцать километров в час. От Кирово-Чепецка до Каринторфа примерно двадцать минут езды. В период половодья микрорайон мог остаться без защиты спасательных служб.
По просьбе местных жителей, на время паводка в Каринторфе будет находиться на постоянном дежурстве объединенная пожарная команда. В нее вошли 2 сотрудника МЧС и 2 муниципальных спасателя.
- Пожарная часть располагалась в Каринторфе.
Старое здание почти разрушилось от времени. Сейчас пожарные располагаются в железнодорожном депо.
МИХАИЛ ШЕСТАКОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Условия недостаточно хорошие. Здесь у личного состава нет караульного помещения, нет ни столовой, ни телефонной, где бы могли сигнал принимать».
Принципиальное решение разместить в Каринторфе на время половодья пожарную команду себя оправдало. Восьмого апреля, через неделю, после того, как огнеборцы заступили на дежурство, в Каринторфе произошел пожар. С ним справились очень быстро. Главный федеральный инспектор по Кировской области наградил отличившихся при тушении.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПФО:
«Сейчас задача стоит решить, что дальше. Сейчас период паводка. Поэтому нет возможности приехать. Поэтому транспорт сегодня находится здесь. Я вижу задачу в том, что бы он здесь был постоянно. Нужна все-таки постоянная часть, нужны помещения».
Владимир Климов встретился с жителями Каринторфа. Людей интересовало, когда в микрорайон построят постоянный автомобильный мост. Это должно произойти не ранее, чем через четыре года.
В ходе рабочего визита в Каринторф главный федеральный инспектор посетил школу и филиал ЦРБ. Здесь работает только фельдшер. Место врача вакантно уже два года.
ТАТЬЯНА ЯКИМОВА, ЖИТЕЛЬ МКР. КАРИНТОРФ:
«Был бы врач, у нас был бы дневной стационар, могли бы проколоться. Поселок у нас пенсионного возраста. Все равно уже устарел. До Чепецка ездить у нас - проблема. Потому что нет сообщения, только поезд».
Всего в микрорайоне Каринторф проживает около двух тысяч человек. Жители уверены, что после того, как будет построен мост, население начнет прибывать. В микрорайоне есть вся необходимая инфраструктура.
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