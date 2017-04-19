ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

20 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.4165
EURO: 60.6139
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 104 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове социальная сфера стала ключевой темой в общении представителей городской администрации с журналистами. В формате медиатайма обсуждались вопросы образования, культуры, спорта. О том, как по этим направлениям будет развиваться областной центр, расскажет Роман Четвериков.

Десятилетняя история сцены на Театральной площади ушла в прошлое. Взамен устаревшей по многим параметрам конструкции власти города пересмотрели множество вариантов. Рассматривался даже вопрос о быстровозводимом и разборном комплексе. Однако идею признали нецелесообразной. Бюджетные три с половиной миллиона рублей решено было потратить на новый современный сценический объект. За его возведение по итогам конкурса должна была взяться компания из Нижнего Новгорода.

О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплиновСВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«К сожалению, понижение цены до 50% нам дало понять, что этот подрядчик недобросовестный. Он не выполнить работы даже не срок, а за ту цену, которая была указана».
 
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В настоящее время готовится документация для проведения нового конкурса. С учетом сроков процедур и самого строительства сцена на Театралке должна появиться осенью. В перспективе в течении восьми лет в областном центре должны появиться 13 новых школ и детских садов. Анализ прошлого года показал, что детей, достигших трёхлетнего возраста, стало на полторы тысячи больше. Ещё 700 малышей переехали в Киров из районов области.

О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплиновАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Родители подавать заявления, те которые не относятся к микрорайону. Но там уже будет руководителем образовательной организации решение приниматься по наличию свободных мест».

Пять лет назад общественности был представлен проект реконструкции кировских трамплинов. На бумаге проект выглядел грандиозным и дорогостоящим. В городской администрации от него по-прежнему не отказываются. Правда, в силу объективных причин он реализуется не так быстро. Первый на восстановление - 40-метровый трамплин.

О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплиновНАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«По 90-метровому трамплину порядок цифр очень большой. Без участия федеральных средств и областных мы не осилим этот объект. На сегодняшний день заявка на финансирование объекта отправлена».

Стала известна и примерная стоимость возрождения былой спортивной гордости Кирова. На восстановление главного трамплина потребуется порядка 650 миллионов рублей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Синяя птица

Последние новости

Кто виноват в том, что для детей-сирот построили дома с нарушениями

13:50 20.04.2017


Кто виноват в том, что для детей-сирот построили дома с нарушениями

Отомстил женщине, унеся её телефон

13:32 20.04.2017


Отомстил женщине, унеся её телефон

Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды

11:22 20.04.2017


Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды

Проблемный участок по Украинской отдан на контроль ДДХ

11:12 20.04.2017


Проблемный участок по Украинской отдан на контроль ДДХ

Приятели из Кикнурского района на чужом автомобиле уехали в Киров

11:07 20.04.2017


Приятели из Кикнурского района на чужом автомобиле уехали в Киров

В Кировской области открывается весенний сезон охоты

10:55 20.04.2017


В Кировской области открывается весенний сезон охоты

Вода прибывает, а УК устранились от подготовки к паводку

10:42 20.04.2017


Вода прибывает, а УК устранились от подготовки к паводку

Все новости

Вести. Кировская область

Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеванием

10:35 20.04.2017


Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеванием

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников

10:31 20.04.2017


В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников

О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов

10:17 20.04.2017


О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов

В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

10:10 20.04.2017


В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря

17:35 19.04.2017


30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Новая сцена на Театральной площади появится только осенью

19.04.2017


Новая сцена на Театральной площади появится только осенью

Трамплин

11.12.2012


Трамплин

Трамплин

19.06.2012


Трамплин

В Кирове построят два детских сада "в рассрочку"

19.04.2017


В Кирове построят два детских сада "в рассрочку"

На Театральной площади Кирова прошел в "Хоккей на валенках"

11.01.2016


На Театральной площади Кирова прошел в "Хоккей на валенках"

В областном центре до конца года откроется сразу несколько детских садов

23.12.2015


В областном центре до конца года откроется сразу несколько детских садов

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх