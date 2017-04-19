О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов
Сегодня, 10:17 | Просмотров: 104 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Десятилетняя история сцены на Театральной площади ушла в прошлое. Взамен устаревшей по многим параметрам конструкции власти города пересмотрели множество вариантов. Рассматривался даже вопрос о быстровозводимом и разборном комплексе. Однако идею признали нецелесообразной. Бюджетные три с половиной миллиона рублей решено было потратить на новый современный сценический объект. За его возведение по итогам конкурса должна была взяться компания из Нижнего Новгорода.
СВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«К сожалению, понижение цены до 50% нам дало понять, что этот подрядчик недобросовестный. Он не выполнить работы даже не срок, а за ту цену, которая была указана».
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В настоящее время готовится документация для проведения нового конкурса. С учетом сроков процедур и самого строительства сцена на Театралке должна появиться осенью. В перспективе в течении восьми лет в областном центре должны появиться 13 новых школ и детских садов. Анализ прошлого года показал, что детей, достигших трёхлетнего возраста, стало на полторы тысячи больше. Ещё 700 малышей переехали в Киров из районов области.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Родители подавать заявления, те которые не относятся к микрорайону. Но там уже будет руководителем образовательной организации решение приниматься по наличию свободных мест».
Пять лет назад общественности был представлен проект реконструкции кировских трамплинов. На бумаге проект выглядел грандиозным и дорогостоящим. В городской администрации от него по-прежнему не отказываются. Правда, в силу объективных причин он реализуется не так быстро. Первый на восстановление - 40-метровый трамплин.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«По 90-метровому трамплину порядок цифр очень большой. Без участия федеральных средств и областных мы не осилим этот объект. На сегодняшний день заявка на финансирование объекта отправлена».
Стала известна и примерная стоимость возрождения былой спортивной гордости Кирова. На восстановление главного трамплина потребуется порядка 650 миллионов рублей.
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