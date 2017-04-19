О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов

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В Кирове социальная сфера стала ключевой темой в общении представителей городской администрации с журналистами. В формате медиатайма обсуждались вопросы образования, культуры, спорта. О том, как по этим направлениям будет развиваться областной центр, расскажет Роман Четвериков.Десятилетняя история сцены на Театральной площади ушла в прошлое. Взамен устаревшей по многим параметрам конструкции власти города пересмотрели множество вариантов. Рассматривался даже вопрос о быстровозводимом и разборном комплексе. Однако идею признали нецелесообразной. Бюджетные три с половиной миллиона рублей решено было потратить на новый современный сценический объект. За его возведение по итогам конкурса должна была взяться компания из Нижнего Новгорода.Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В настоящее время готовится документация для проведения нового конкурса. С учетом сроков процедур и самого строительства сцена на Театралке должна появиться осенью. В перспективе в течении восьми лет в областном центре должны появиться 13 новых школ и детских садов. Анализ прошлого года показал, что детей, достигших трёхлетнего возраста, стало на полторы тысячи больше. Ещё 700 малышей переехали в Киров из районов области.Пять лет назад общественности был представлен проект реконструкции кировских трамплинов. На бумаге проект выглядел грандиозным и дорогостоящим. В городской администрации от него по-прежнему не отказываются. Правда, в силу объективных причин он реализуется не так быстро. Первый на восстановление - 40-метровый трамплин.Стала известна и примерная стоимость возрождения былой спортивной гордости Кирова. На восстановление главного трамплина потребуется порядка 650 миллионов рублей.