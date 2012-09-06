Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеванием
Сегодня, 10:35 | Просмотров: 93 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
Поделиться новостью:
На эти фотографии страшно смотреть. Таким был брошенный пес. Исхудалый и больной. Весил на тот момент всего 4 килограмма. К счастью, волонтеры подобрали бедное животное. Оказалось, у щенка не только проблема с кожей, но и с кишечником. Пробовали антибиотики, разные корма, ничего не помогало. Несколько раз вставал вопрос об эвтаназии. Но Евгения так полюбила Чижа и хотела показать ему мир, что, наконец, докопалась до истины.
ЕВГЕНИЯ МАЛЫШЕВА, ВОЛОНТЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:
«Когда мы сделали эндоскопию, мы поняли, что у собаки полностью отсутствуют ворсинки кишечника, которые отвечают за всасываемость и усваиваемость питательных веществ из пищи. Получается, чтобы он ни ел, у него не усваивалось абсолютно ничего».
К счастью, нашелся специальный для подобных заболеваний корм. Так изо дня в день малыш набирал вес, постепенно выросла шерсть, аллергия прошла, и теперь Чиж выглядит как обычный здоровый пес. Правда, обходится его еда недешево. 10 килограммов - 7 тысяч рублей, этого хватает на пять недель.
ЕВГЕНИЯ МАЛЫШЕВА, ВОЛОНТЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:
«Мы делали повторную эндоскопию, ворсинки восстановились не в полном объеме, но это уже более менее похоже на нормальный кишечник здоровой собаки. Всю жизнь он должен сидеть на этом корме, ему нельзя абсолютно ничего, потому что, чтобы он ни съел, это вызывает рецидивы».
Евгении Малышовой даже не верится, что Чиж в итоге поправился, и может бегать, играть, веселиться. Девушка была морально готова к усыплению, когда брала домой страшного больного пса. Теперь она водит питомца на уроки по дрессировке, и безумно рада, что спасла простую собачку.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
12.01.2015
Волонтеры ищут хозяев собакам, которые получили тяжелую физическую или психологическую травму
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017