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Новости / Общество

Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеванием

Сегодня, 10:35 | Просмотров: 93 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Кировчане спасли истощенного пса. Когда обнаружили его возле дороги - щенок весил всего 4 килограмма. Напоминал скелет, обтянутой кожей. Привести его в порядок оказалось не так просто. Собаку кормили самыми вкусными и полезными лакомствами, но малыш не поправлялся. Тогда ветврачи провели полное обследование и обнаружили редкое заболевание.

Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеваниемНа эти фотографии страшно смотреть. Таким был брошенный пес. Исхудалый и больной. Весил на тот момент всего 4 килограмма. К счастью, волонтеры подобрали бедное животное. Оказалось, у щенка не только проблема с кожей, но и с кишечником. Пробовали антибиотики, разные корма, ничего не помогало. Несколько раз вставал вопрос об эвтаназии. Но Евгения так полюбила Чижа и хотела показать ему мир, что, наконец, докопалась до истины.

Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеваниемЕВГЕНИЯ МАЛЫШЕВА, ВОЛОНТЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:
«Когда мы сделали эндоскопию, мы поняли, что у собаки полностью отсутствуют ворсинки кишечника, которые отвечают за всасываемость и усваиваемость питательных веществ из пищи. Получается, чтобы он ни ел, у него не усваивалось абсолютно ничего».

К счастью, нашелся специальный для подобных заболеваний корм. Так изо дня в день малыш набирал вес, постепенно выросла шерсть, аллергия прошла, и теперь Чиж выглядит как обычный здоровый пес. Правда, обходится его еда недешево. 10 килограммов - 7 тысяч рублей, этого хватает на пять недель.

ЕВГЕНИЯ МАЛЫШЕВА, ВОЛОНТЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:
«Мы делали повторную эндоскопию, ворсинки восстановились не в полном объеме, но это уже более менее похоже на нормальный кишечник здоровой собаки. Всю жизнь он должен сидеть на этом корме, ему нельзя абсолютно ничего, потому что, чтобы он ни съел, это вызывает рецидивы».

Евгении Малышовой даже не верится, что Чиж в итоге поправился, и может бегать, играть, веселиться. Девушка была морально готова к усыплению, когда брала домой страшного больного пса. Теперь она водит питомца на уроки по дрессировке, и безумно рада, что спасла простую собачку.


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