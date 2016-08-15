В Кировской области открывается весенний сезон охоты

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С 22 апреля в южных районах и с 1 мая в северных районах на территории Кировской области можно добывать водоплавающую и боровую дичь.Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов производится в Управлении охраны и использования животного мира по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 82, также разрешения можно получить в районах у государственных инспекторов по охране диких животных Центра охраны и использования животного мира.Вместе с тем в Центре лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Управления Росгвардии по Кировской области отмечают, что в период охоты происходит значительный рост нарушений, совершённых владельцами оружия.«Это связано, прежде всего, с тем, что люди не всегда ответственно, а порой даже халатно относятся к своему оружию, - отмечает врио заместителя начальника управления - начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Кировской области Алексей Заболотский. - Это приводит к утрате и хищению оружия, увеличению нарушений правил его транспортировки, а также может стать причиной случайных огнестрельных ранений различной степени тяжести, вплоть до смертельного исхода».Так, за 3 месяца 2017 года работниками Управления охраны и использования животного мира Кировской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявлено 96 случаев нарушений правил охоты, совершено 24 преступления, связанных с незаконной охотой, допущено 2 факта хищения оружия, а также гражданами утрачено 6 единиц оружия.Управление Росгвардии по Кировской области призывает владельцев оружия не нарушать правила охоты, соблюдать установленные сроки охоты, иметь при себе необходимые разрешительные документы, не оставлять оружие без присмотра, соблюдать меры личной безопасности.«Не стоит забывать о том, что оружие является объектом повышенной опасности, - подчеркивает Алексей Заболотский. - В первую очередь каждый гражданин РФ должен помнить об уголовной и административной ответственности за нарушения, связанные с оборотом оружия. Этот вопрос поставлен на особый контроль не случайно. Одна из задач Росгвардии - это профилактика и пресечение преступлений с применением оружия, так как они создают повышенную опасность, угрозу жизни и здоровью граждан».