В Кирове объявлена операция «Буран»
Вчера, 15:12 | Просмотров: 358 | Версия для печати
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В связи с этим специалисты рекомендуют кировчанам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также от переходов на большие расстояния.
- На улице при шквалистом ветре старайтесь держаться как можно дальше от рекламных щитов, легких построек, линий электропередачи, деревьев, - советуют в ЕДДС.
Решением администрации города в Кирове объявлена операция «Буран».
В Дирекции дорожного хозяйства проинформировали, что сейчас на дорогах областного центра работает 26 единиц техники, идет посыпка дорожного полотна. В ближайший час количество техники увеличится - подрядчики направят на проезжую часть весь имеющийся в их распоряжении «сезонный» транспорт для обеспечения дорожного движения.
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