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Единая дежурно-диспетчерская служба города Кирова сообщает, что согласно метеопрогнозу сильный снегопад, метель с порывами ветра 15-20 м/с, гололедица и накат на дорогах, налипание мокрого снега сохранятся до конца суток 20 апреля.В связи с этим специалисты рекомендуют кировчанам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также от переходов на большие расстояния.- На улице при шквалистом ветре старайтесь держаться как можно дальше от рекламных щитов, легких построек, линий электропередачи, деревьев, - советуют в ЕДДС.Решением администрации города в Кирове объявлена операция «Буран».В Дирекции дорожного хозяйства проинформировали, что сейчас на дорогах областного центра работает 26 единиц техники, идет посыпка дорожного полотна. В ближайший час количество техники увеличится - подрядчики направят на проезжую часть весь имеющийся в их распоряжении «сезонный» транспорт для обеспечения дорожного движения.