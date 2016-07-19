Вывозимую лесопродукцию контролирует Россельхознадзор

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С начала года специалисты Россельхознадзора проверили больше четырехсот тысяч кубометров древесины. И почти в 40 случаях был обнаружен карантинный вредитель леса рода монохамус. Он очень опасен, поэтому нельзя допустить, чтобы зараженный материал попал в другие регионы. Как контролируют вывозимую лесопродукцию?Следы есть, насекомых нет. Чтобы убедиться в чистоте вывозимого материала, специалисты отпиливают несколько кусков древесины. Каждый тщательно досматривают, очень важно не допустить распространения вредителей в других регионах страны.Гусеницы шелкопряда серьезно вредят деревьям и уничтожают подрост. Леса после таких очагов плохо восстанавливаются, лет 30-40. А усачи рода Монохамус переносят сосновую стволовую нематоду. Личинки вредителя не только оставляют ходы, но в них также быстрее развиваются бактериальные грибы, которые вызывают синеву древесины.Поток древесины из Кировской области огромен. На экспорт вывозится большое количество лесоматериалов для домостроения и мебельного производства в виде фанеры и шпона, регулярно регион снабжает спичечной соломкой Францию, Турцию, Индию. Популярны за пределами России и древесные опилки в виде топливных гранул. Чтобы не потерять ценность и качество лесопродукции, выявление подобных вредных насекомых в Россельхознадзоре на особом контроле.