Вывозимую лесопродукцию контролирует Россельхознадзор
Вчера, 17:54 | Просмотров: 120 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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- Вот они входы, все сгрызано, съедено.
Следы есть, насекомых нет. Чтобы убедиться в чистоте вывозимого материала, специалисты отпиливают несколько кусков древесины. Каждый тщательно досматривают, очень важно не допустить распространения вредителей в других регионах страны.
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Мы досматриваем каждую заявку, скажем так, каждый вагон. В данный момент была заявка на 65 кубов, мы ее посмотрели, не нашли ничего подозрительного, отправлять разрешается. Опасно тем, что уйдет в другой регион и там будет распространение, расселение этих вредителей: монохамус и сибирского шелкопряда».
Гусеницы шелкопряда серьезно вредят деревьям и уничтожают подрост. Леса после таких очагов плохо восстанавливаются, лет 30-40. А усачи рода Монохамус переносят сосновую стволовую нематоду. Личинки вредителя не только оставляют ходы, но в них также быстрее развиваются бактериальные грибы, которые вызывают синеву древесины.
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Зараженная древесина этими вредителями она теряет технические и коммерческие свойства, вот в данный момент она дырявая, цена падает, и заражается древесина. Вот она уедет если с этой области зараженная куда-нибудь в Кострому или еще где-то на юга, там оживет и будет там заражение».
Поток древесины из Кировской области огромен. На экспорт вывозится большое количество лесоматериалов для домостроения и мебельного производства в виде фанеры и шпона, регулярно регион снабжает спичечной соломкой Францию, Турцию, Индию. Популярны за пределами России и древесные опилки в виде топливных гранул. Чтобы не потерять ценность и качество лесопродукции, выявление подобных вредных насекомых в Россельхознадзоре на особом контроле.
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