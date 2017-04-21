В Кирове открыли горячую линию для сообщений о "снежных" проблемах.

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Горячую линию для помощи кировчанам, застрявшим в снежном плену, организовали по инициативе властей города.

Горожане могут сообщать о своих проблемах по телефонам ЕДДС - 76-02-20 и ДДХ - 41-59-50.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Кирове ожидается резкий перепад ночных и дневных температур. Огромные сугробы, которые образовались за сутки, быстро превратятся в большие лужи.

Поэтому задача всех коммунальных и дорожных служб - вовремя реагировать на сообщения горожан.

Так, например, 21 апреля ранним утром в ДДХ позвонили водители АТП. Они просили очистить от снега перекрёсток Некрасова-Калинина. Подрядчики направили туда технику.

В 6 утра попросил помощи водитель фуры, которая застряла на улице Отрадной. К нему был направлен тягач Гордормостстроя.

По решению руководства города, горячая линия для сообщений о проблемах, вызванных снегопадом, будет работать до тех пор, пока в ней будет необходимость.

фото vk.com/kirovdps