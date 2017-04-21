Киров накрыли аномальные снегопады

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Движение в Кирове на основных улицах было практически парализовано весь день. Утром забуксовали троллейбусы и фуры на улицах Ленина и Карла Маркса. Днем сообщения о пробках и авариях поступали практически из всех микрорайонов города.Погода подкинула кировчанам очередной неприятный сюрприз и испытание на прочность. Таксист Константин Андрианов выехал на смену рано утром. На его глазах небольшой снегопад превращается в сильную метель.Константин рассказал, что сегодня средняя скорость кировских водителей - 30-ть километров в час. Самые отважные выжимают 40-к. Ехать быстрее - опасно. Многие кировчане вообще отказались не только от личных авто, но и от общественного транспорта.Из-за непогоды за несколько часов в городе произошло несколько десятков аварий. На перекрестке улиц Азина и Карла Маркса сразу два ДТП. Автобус задел такси, а Нива не смогла затормозить и ударила Фольксваген.Видимость в час дня составляла 50-т метров. Синоптики обещали, что за сутки должно выпасть 20-ть сантиметров осадков. В два часа, по нашим измерения, слой снега был 12-сантиметров. И это в ветреном месте.На улице Карла Маркса в районе Медакадемии ветер оборвал троллейбусные провода. Троллейбус на Октябрьском проспекте занесло, и он выехал на тротуар, намертво перегородив проход. В социальных сетях сотни подобных фотографий и видео. На погоду жалуются не только водители, но и пешеходы.Метеосводки пока не обещают ничего хорошего. Снег будет идти и в пятницу, и в субботу. В выходные он превратится в дождь, так как ожидается повышение температуры до +5ти градусов выше нуля.