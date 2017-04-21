В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

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Погода вносит свои коррективы и в планы дачников - работы на огороде в этом году начнутся позже обычного. Между тем, маленькие садоводы из детского сада в поселке Дороничи уже снимают первый урожай. Свои мини-грядки они расположили прямо на подоконниках.Сочной зеленью и пышной рассадой здесь никого не удивишь. Даже в самой младшей группе ребята знают, как вырастить лук, петрушку или укроп. Малыши не только садят, но и ухаживают за растениями - поливают и рыхлят землю.Огороды на подоконниках воспитатели с детьми создают каждый год. Все в лучших деревенских традициях: есть подворье с домашними животными, хозпостройки и всевозможные посадки. Часть из них позже высадят в открытый грунт, ну а свежую зелень, малыши съедят за обедом.Эко-воспитанием в детском саду №157 занимаются с 1995 года. Началось все с живого уголка - морской свинки и двух попугаев. Сегодня это целая научно-естественная лаборатория по изучению растительного и животного мира.Помимо кролика здесь живут две черепахи, морская свинка, рыбки, улитки и несколько попугаев. Ребята помогают чистить клетки, кормят животных - из дома приносят морковку, яблоки и крупы. А еще в эко-комнате есть "жалобная книга природы". Малыши смотрят, что в природе не правильно и делают заметки.Педагоги считают, что экологическое воспитание помогает ребенку вырасти более внимательным, научиться сопереживать природе и беречь ее. Кроме того, наблюдая за животным и растительным миром, дети начинают понимать его уникальность и красоту.