В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай
Сегодня, 10:20 | Просмотров: 73 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- Ребятки, зачем вы лук посадили?
- Кушать.
- Угощаете?
- Да.
Сочной зеленью и пышной рассадой здесь никого не удивишь. Даже в самой младшей группе ребята знают, как вырастить лук, петрушку или укроп. Малыши не только садят, но и ухаживают за растениями - поливают и рыхлят землю.
- Девочки, а что вы посадили?
- Лук, перчики, огурец.
Огороды на подоконниках воспитатели с детьми создают каждый год. Все в лучших деревенских традициях: есть подворье с домашними животными, хозпостройки и всевозможные посадки. Часть из них позже высадят в открытый грунт, ну а свежую зелень, малыши съедят за обедом.
КСЮША ТАТАРИНОВА:
«Наш огород должен быть красивый, вкусный, чтобы кушать - это наши витамины».
Эко-воспитанием в детском саду №157 занимаются с 1995 года. Началось все с живого уголка - морской свинки и двух попугаев. Сегодня это целая научно-естественная лаборатория по изучению растительного и животного мира.
ЕЛЕНА ПОПЫВАНОВА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА № 157:
«Это кролик Степа, он живет у нас недавно. Он ручной, любит, когда гладят и чешут за ушком, любит общаться».
Помимо кролика здесь живут две черепахи, морская свинка, рыбки, улитки и несколько попугаев. Ребята помогают чистить клетки, кормят животных - из дома приносят морковку, яблоки и крупы. А еще в эко-комнате есть "жалобная книга природы". Малыши смотрят, что в природе не правильно и делают заметки.
ЕЛЕНА ПОПЫВАНОВА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА № 157:
«Ребенок учится замечать это и в силу возможностей исправлять. Например, мама с ребенком привязали сломанную ветку или рассказали, что нельзя разрушать муравейник».
Педагоги считают, что экологическое воспитание помогает ребенку вырасти более внимательным, научиться сопереживать природе и беречь ее. Кроме того, наблюдая за животным и растительным миром, дети начинают понимать его уникальность и красоту.
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