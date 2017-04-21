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Новости / Общество

Котельничский палеонтологический музей переезжает

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 66 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Котельнич чуть было не остался без своей главной достопримечательности - Палеонтологического музея. У хранилища древних динозавров возникли проблемы с арендой помещения. Но в итоге вятские ящеры обрели новый дом.

Глядя на грузчиков с учеными степенями, вспоминается отрывок из мультфильма про ездовых академиков. Всё дело в том, что котельнический палеонтологический музей переезжает в новое здание. Вот и приходится всем сотрудником временно сменить специальность. Но не зря говорят, что своя ноша не тянет. Тем более, что в новом здании есть возможность реализовать накопившиеся идеи

Котельничский палеонтологический музей переезжаетАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Взрослым не меньше, чем детям нравится раскапывать древние кости динозавра, таких интерактивных площадок в новом здании станет больше, к примеру, появится стол палеонтолога, где любой посетитель сможет почувствовать себя настоящим ученым, благо места для этого хватает, площадь нового музея в 2 раза больше».

Ну а ученые пока становятся архитекторами и дизайнерами, уже предвкушая то, как будет выглядеть новый музей

Котельничский палеонтологический музей переезжаетАЛЕКСЕЙ ТОРОПОВ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Витрины стоят тесно друг к другу, уникальные находки пареозавров они скучены, становится тесно и есть возможность их как то расставить, чтобы посетители могли их внимательно рассмотреть со всех сторон, оценить их масштаб, древность. Более того за всё время музея у нас накопились и новые находки, которые пока хранятся в фондах».

Сотрудники музея ведут активную научную работу. Занимаются раскопками. Найденные кости доставляют в хранилище в специальных гипсовых монолитах, где они ждут своей очереди для изучения. Иногда по нескольку лет, но для древних динозавров - это не срок.

Котельничский палеонтологический музей переезжаетВЛАДИМИР МАСЮТИН, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В основном здесь лежат парейазавры, так называемые щекастые ящеры, такие были похожие на полу жабу, полу бегемота и возраст этих находок 250-260 миллионов лет».

И все они были найдены в знаменитом на весь мир котельническом местонахождении древних ящеров. Но сам Котельнич вполне мог остаться без музея. Внутренняя проверка министерства культуры показала, что договор аренды на помещения, где располагается музей, не соответствует законодательству. А чтобы договор вернуть в правовое поле его нужно перезаключить. Администрация Котельнического района на этот шаг не пошла, сославшись на то, что если будем заключать новый договор, то нужно проводить оценку помещения. А на это денег нет. Но выручило руководство города.

Котельничский палеонтологический музей переезжаетНАТАЛЬЯ СПИЦИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОТЕЛЬНИЧЕСКИМ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ:
«Благодаря тому, что администрация города Котельнич предоставила это помещение безвозмездно, деньги, которые были заложены в нашем бюджете на аренду, были пущены на благоустройство этого здания».

- Сейчас это место еще не похоже на музей, но уже становится ясно, что длинные коридоры и просторные залы куда больше подходят для выставки всемирно известного котельнического местонахождения древних ящеров.


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