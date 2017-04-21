Котельничский палеонтологический музей переезжает

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Котельнич чуть было не остался без своей главной достопримечательности - Палеонтологического музея. У хранилища древних динозавров возникли проблемы с арендой помещения. Но в итоге вятские ящеры обрели новый дом.Глядя на грузчиков с учеными степенями, вспоминается отрывок из мультфильма про ездовых академиков. Всё дело в том, что котельнический палеонтологический музей переезжает в новое здание. Вот и приходится всем сотрудником временно сменить специальность. Но не зря говорят, что своя ноша не тянет. Тем более, что в новом здании есть возможность реализовать накопившиеся идеиНу а ученые пока становятся архитекторами и дизайнерами, уже предвкушая то, как будет выглядеть новый музейСотрудники музея ведут активную научную работу. Занимаются раскопками. Найденные кости доставляют в хранилище в специальных гипсовых монолитах, где они ждут своей очереди для изучения. Иногда по нескольку лет, но для древних динозавров - это не срок.И все они были найдены в знаменитом на весь мир котельническом местонахождении древних ящеров. Но сам Котельнич вполне мог остаться без музея. Внутренняя проверка министерства культуры показала, что договор аренды на помещения, где располагается музей, не соответствует законодательству. А чтобы договор вернуть в правовое поле его нужно перезаключить. Администрация Котельнического района на этот шаг не пошла, сославшись на то, что если будем заключать новый договор, то нужно проводить оценку помещения. А на это денег нет. Но выручило руководство города.