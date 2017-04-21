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Новости / Общество

В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

Сегодня, 11:19 | Просмотров: 34 | Версия для печати
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Обильные снегопады начались утром 20 апреля и продолжались почти сутки.
 
В Кирове был введен план "Буран". Он включает выведение на улицы максимального количества спецтехники, привлечение всех сил, работающих в сфере ЖКХ и оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях.
 
Ситуацию осложнило то, что и общественный транспорт, и личный транспорт горожан уже ездит на «летней» резине. Спецтехника подрядных организаций также была переоснащена на летний режим работы.
 
К вечеру на улицах областного центра оказалось много брошенных автомобилей, застрявших в сугробах. Все это вновь осложнило работу уборочной техники.
 
Сейчас 4 тягача продолжают дежурить на подъёмах. С утра они уже помогли двум водителям фур из соседних регионов.
 
По итогам работы за вчерашние сутки глава администрации г. Кирова оценил действия подрядных организаций по очистке улиц от снега как удовлетворительную. «Неуд» поставлен ООО «САХ».
 
План «Буран» будет действовать в Кирове до полного урегулирования сложной ситуации на дорогах.
 
Добавим, что власти города отменили субботники, запланированные на 22 апреля. Все силы будут брошены на устранение последствий снегопадов.
 
фото vk.com/zlo43
 
 


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