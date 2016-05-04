С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля
Сегодня, 14:55 | Просмотров: 121 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Все объекты сезонной торговли на территории города должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов. Самые популярные места - в основном, центральные улицы и там, где большой поток горожан.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В 2017 году, согласно, аукционных процедур нами заключено 66 договоров на право размещения нестационарных сезонных объектов. Это 54 объекта для продажи мороженого, безалкогольных напитков, 8 мест для реализации сувенирной продукции и 4 места под организацию летних кафе».
Предприниматели, которые будут осуществлять торговую деятельность определены по результатам аукционов. С ними заключены договоры. В период действия договора предприниматель обязан соблюдать санитарные нормы, сохранять вид объекта, специализацию, местоположение и размеры занимаемой площади. Продавцы должны иметь специальную униформу и бейдж.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«У нас контролирующими являются госорганы - это Роспотребнадзор. За соблюдением чистоты и порядка следят теруправления и специалисты отдела потребительского рынка администрации города».
В рамках пресс-тура был поднят вопрос о создании ассоциации предпринимателей, задачей которой стало бы решение актуальных вопросов в сфере бизнеса. В том числе речь идет о долгосрочном разрешении на уличную торговлю. Администрация Кирова поддерживает создание профессиональных союзов и готовы искать компромисс, чтобы бизнесу было комфортно работать.
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