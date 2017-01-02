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Новости / Общество

Прокуратура Кирова проверила работу дорожных служб.

Сегодня, 11:23 | Просмотров: 20 | Версия для печати
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21 апреля 2017 года после многочисленных сообщений в СМИ о плохой уборке улиц и дворовых территорий прокуратура города Кирова совместно с ОГИБДД провела проверку принимаемых МКУ «ДДХ города Кирова» мер в данной сфере.
 
Выяснилось, что на проезжей части, тротуарах, остановках в больших объемах имеются рыхлый снег и накат. Ширина проезжей части заужена в следствии формирования снежных валов по её краям и несвоевременной очистки снега.
 
Перечисленные нарушения были выявлены на улицах: Московская, Воровского, Ленина, Карла Маркса, Заводская, Октябрьский проспект, Профсоюзная, проспект Строителей, Володарского, Попова, Горького, Р. Люксембург, Труда, Хлебозаводской проезд, Милицейская, Щорса, Пролетарская и других.
 
Руководителю МКУ «ДДХ г. Кирова» внесено представление об устранении нарушений закона. ОГИБДД УМВД России по городу Кирову возбуждено производство по делу об административном правонарушении.
 
Меры реагирования находятся на рассмотрении, фактическое устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратуры города.


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