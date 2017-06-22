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Новости / Общество

Кировская область стала пилотным регионом для проекта Росстандарта "Национальная система сертификации"

21 июня 2017 17:43 | Просмотров: 156 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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Кировская область стала пилотным регионом для проекта Росстандарта "Национальная система сертификации". Как местные специалисты определяют, соответствует ли продукт строгим нормам ГОСТа?

В кировский Центр стандартизации и метрологии доставили очередной продукт на сертификацию. В данном случае это масло. Оно отобрано произвольно, лично специалистами ЦСМ непосредственно на предприятии.

- Согласно ГОСТу на отбор проб у нас берётся выборка - 3 коробки. Из 3 коробок мы отбираем необходимо количество пачек масла.

Далее продукт погружают в специальный контейнер и оперативно доставляют в лабораторию. Многие предприятия подают заявки в отделения Росстандарта для того, чтобы получить знак качества.

Кировская область стала пилотным регионом для проекта Росстандарта "Национальная система сертификации"МАРИНА ЛАШУКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ":
«Мы эту заявку принимаем, анализируем. Дальше представители органа по сертификации, эксперты по продукции, выезжают на место предприятия. Отбирают пробы на испытание, смотрят условия производства, сырьё какое используется для производства - потому что эти требования в ГОСТах тоже есть».
 
Одна из основных процедур в лаборатории ЦСМ - проверка соответствия продукта ГОСТу.

Кировская область стала пилотным регионом для проекта Росстандарта "Национальная система сертификации"СЕРГЕЙ ЗЛОБИН, ИНЖЕНЕР ПИЩЕВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФБУ «КИРОВСКИЙ ЦСМ»:
«Это выделение отдельных жирных кислот. Программа вычисляет их соотношение процентное. И если получается соотношение, несвойственное молочному жиру, то, значит, масло фальсифицированное. Если хотя бы одна из кислот не соответствует, значит, уже что-то добавлено в масло».
 
Продукт будет подвергаться жёстким испытаниям и дальше. К примеру, масло раскладывают по пробиркам в специальную зону, где оно простоит 5 дней. Если на поверхности не возникнет отрицательный рост бактерий, то продукт соответствует всем нормам.

После всех анализов орган сертификации принимает решение о соответствии продукта национальной системе сертификации. Если всё в порядке, то продукт дополнительно окажется в реестре так называемых "белых" производителей.

МАРИНА ЛАШУКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ":
«Действительно, любой потребитель, увидев знак этот на маркировке продукции, может проверить в реестре, есть ли там эта продукция или нет. Если знак нанесён, а в реестре его нет, значит, это обман».

Добавим, что если процедура сертификации докажет свою эффективность, то через несколько лет государство сделает её обязательной для всех производителей.


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