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Кировская область стала пилотным регионом для проекта Росстандарта "Национальная система сертификации". Как местные специалисты определяют, соответствует ли продукт строгим нормам ГОСТа?В кировский Центр стандартизации и метрологии доставили очередной продукт на сертификацию. В данном случае это масло. Оно отобрано произвольно, лично специалистами ЦСМ непосредственно на предприятии.Далее продукт погружают в специальный контейнер и оперативно доставляют в лабораторию. Многие предприятия подают заявки в отделения Росстандарта для того, чтобы получить знак качества.Одна из основных процедур в лаборатории ЦСМ - проверка соответствия продукта ГОСТу.Продукт будет подвергаться жёстким испытаниям и дальше. К примеру, масло раскладывают по пробиркам в специальную зону, где оно простоит 5 дней. Если на поверхности не возникнет отрицательный рост бактерий, то продукт соответствует всем нормам.После всех анализов орган сертификации принимает решение о соответствии продукта национальной системе сертификации. Если всё в порядке, то продукт дополнительно окажется в реестре так называемых "белых" производителей.Добавим, что если процедура сертификации докажет свою эффективность, то через несколько лет государство сделает её обязательной для всех производителей.