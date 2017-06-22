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При ремонте дороги Киров-Русское выявили серьезные нарушения

Вчера, 10:24 | Просмотров: 158 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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При ремонте дороги Киров-Русское выявили серьезные нарушения. Об этом сообщили общественные контролеры, а накануне убедились и наши корреспонденты, побывавшие на месте проведения ремонта.

При ремонте дороги Киров-Русское выявили серьезные нарушенияЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы объективно оценить ремонт дороги Киров-Русское, мы решили проехать весь этот путь. И сейчас мы находимся в конечной точке. Позади 30 километров. Весь этот промежуток дороги мы пристально смотрели по сторонам, но так и не увидели ни одного рабочего, ни одной дорожной машины. Этот участок дороги - самый объемный и самый затратный. Как выяснилось, московский подрядчик сильно отстает от графика. И более того дорожникам не хватает денег, когда зимой проводили смету, некоторые ямы не были такими глубокими, и сейчас на их ремонт нужно больше денег».

Ямы местами настолько глубокие, что автомобили оставляют там колеса, тонут, застревают, а некоторые и вовсе вылетают с обочины. Ехать по такой трассе просто опасно.

При ремонте дороги Киров-Русское выявили серьезные нарушенияИРИНА ФИЛИППОВА:
«Мы живем - район Бахта, поле для многодетных. Проехать мы туда не можем. Мы проезжаем туда на таких вот внедорожниках, уазиках, легковушки не проезжают туда вообще в принципе».

ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Согласно контракту подрядчик "Агентство Развития Перспективных Технологий" должен был начать ремонт этой дороги 15 мая и завершить в середине октября. Но сроки изменили, и теперь выполнить работы нужно до конца лета. Кроме того, до открытия фестиваля "Гринландия", который пройдет 21 июля, по всей длине дороги должен быть уложен выравнивающий слой. Успеют ли дорожники выполнить такой большой объем работ - под большим вопросом. Ни в Костино, ни в Бахте масштабных работ мы не встретили, но в Садаковском ближе к 10-и утра наконец-то начались подвижки. Здесь собралась специальная комиссия, чтобы выяснить, почему щебенку растаскали машины. Ведь она должна была спокойно пролежать 5 часов перед укладкой асфальта. А теперь придется все работы выполнять заново».

Как пояснил подрядчик, деньги на допрасходы найдут сами, при этом экономить на качестве не будут. Сейчас дорогу расширили, и уложили в качестве основания - черный щебень. Из-за водителей, мешающих работе, теперь придется его полностью менять. Пока мы снимали сюжет, машины то и дело заезжали на подготовленную дорогу. В этом есть и вина дорожников, которые не привлекли на помощь сотрудников ГИБДД.

При ремонте дороги Киров-Русское выявили серьезные нарушенияДЕНИС ПЫРЛОГ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕМОНТОМ ДОРОГ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нужно выбирать либо меньший участок для ремонта, то есть не 600 метров, а метров 200-300, сколько нужно для того, чтобы его заасфальтировать без ущерба. Соответственно, если выбрали большой участок, нужно либо перекрытия ставить, либо прибегнуть к помощи сотрудников Госавтоинспекции, которые бы ограничивали движение, а не так, как сейчас у нас получается, весь щебень разбросан по дороге и мы сейчас будем снова ждать, когда уложат выравнивающий слой».

К тому же, в час пик это приводит к многокилометровым пробкам. Подрядчик мог бы делать основную работу в ночное время. Также выяснилось, что не обработаны трещины, а значит, в следующем году они снова проявятся.

ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пока специальная комиссия разбирается, что делать с проблемой и как исправлять ситуацию, техника простаивает. Хотя даже погода сейчас позволяет дорожникам активно работать».


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