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При ремонте дороги Киров-Русское выявили серьезные нарушения. Об этом сообщили общественные контролеры, а накануне убедились и наши корреспонденты, побывавшие на месте проведения ремонта.Ямы местами настолько глубокие, что автомобили оставляют там колеса, тонут, застревают, а некоторые и вовсе вылетают с обочины. Ехать по такой трассе просто опасно.Как пояснил подрядчик, деньги на допрасходы найдут сами, при этом экономить на качестве не будут. Сейчас дорогу расширили, и уложили в качестве основания - черный щебень. Из-за водителей, мешающих работе, теперь придется его полностью менять. Пока мы снимали сюжет, машины то и дело заезжали на подготовленную дорогу. В этом есть и вина дорожников, которые не привлекли на помощь сотрудников ГИБДД.К тому же, в час пик это приводит к многокилометровым пробкам. Подрядчик мог бы делать основную работу в ночное время. Также выяснилось, что не обработаны трещины, а значит, в следующем году они снова проявятся.