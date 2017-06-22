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Поисковики передали медальоны родственникам павших бойцов

Вчера, 10:28 | Просмотров: 133 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Спустя семьдесят пять лет несколько кировских семей узнали о судьбе своих родных, пропавших без вести в годы Великой отечественной войны. В этом помогли кировские полицейские - активисты поискового отряда "Подвиг". Во время экспедиции в Тверскую область они нашли останки 14-ти бойцов.

- Область Кировская, Нолинский район. Наш!!!

Нашли земляка. Боец погиб в 42-м году, возле деревни Рябиниха Тверской области. Здесь свой первый бой приняла 355-я стрелковая дивизия, сформированная на вятской земле. Эта пожелтевшая бумажка помогла не только установить личность, но и найти родственников погибшего Михаила Копысова.

Поисковики передали медальоны родственникам павших бойцовНИНА КОПЫСОВА:
«Гордость, честь, вообще мы очень рады и очень благодарны поисковикам за их тяжелый, кропотливый труд. Мы очень рады, что знаем, где дед воевал, где он похоронен».

С 20го апреля по 9-е мая кировские поисковики изучали землю возле Рябиниха. Сантиметр за сантиметром. Смогли обнаружить останки 14-ти красноармейцев.

Поисковики передали медальоны родственникам павших бойцовВАДИМ СИДЕЙ, СОТРУДНИК УУР УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обнаружено 8 медальонов. Из 8-ми медальонов удалось установить три имени. Двое из которых наши земляки из Кировской области. Из личных вещей - это фляжки, это котелки, ножики. Личные вещи, которые были обнаружены при останках».

Личные вещи и медальоны поисковики передали родственникам павших бойцов. Встреча состоялась в музее кировского управления МВД.

- Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наша война закончилась. Ребятам большое спасибо. Я никак не могу успокоиться до сих пор.

Поисковики также получили награды. Грамоты и почетные знаки от совета ветеранов МВД, а так же благодарность от руководителя областной полиции.


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