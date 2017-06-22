Поисковики передали медальоны родственникам павших бойцов

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Спустя семьдесят пять лет несколько кировских семей узнали о судьбе своих родных, пропавших без вести в годы Великой отечественной войны. В этом помогли кировские полицейские - активисты поискового отряда "Подвиг". Во время экспедиции в Тверскую область они нашли останки 14-ти бойцов.Нашли земляка. Боец погиб в 42-м году, возле деревни Рябиниха Тверской области. Здесь свой первый бой приняла 355-я стрелковая дивизия, сформированная на вятской земле. Эта пожелтевшая бумажка помогла не только установить личность, но и найти родственников погибшего Михаила Копысова.С 20го апреля по 9-е мая кировские поисковики изучали землю возле Рябиниха. Сантиметр за сантиметром. Смогли обнаружить останки 14-ти красноармейцев.Личные вещи и медальоны поисковики передали родственникам павших бойцов. Встреча состоялась в музее кировского управления МВД.Поисковики также получили награды. Грамоты и почетные знаки от совета ветеранов МВД, а так же благодарность от руководителя областной полиции.