День открытых дверей в ИК-6

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- Ты береги себя, мама, и помни, я очень тебя люблю.

«Раньше такого не было и даже представить было не возможно. Режим был строгий, а теперь особый и на таком режиме организовано встреча с родителями, поверить не возможно, но все реально».

«Цель всего этого мероприятия это поддержание социально полезных связей, чтобы сами осужденные чувствовали, что они не забыты, их помнят, любят и поддерживают».

«Посетили осужденного, который был привлечен по статье 306. Замечаний, жалоб не поступило, мы позднее его навестим в июле месяце».

В Исправительной колонии особого режима № 6 Омутнинского района прошел «День открытых дверей». Учреждение посетили родные осужденных и члены Общественной наблюдательной комиссии Кировской области.Знакомство с исправительной колонией началось с осмотра бытовых условий. В столовой все желающие смогли попробовать то, что было приготовлено на обед. Следующим этапом экскурсии был штаб жилой зоны, где гостей ждал творческий сюрприз, на котором осужденные показали небольшой спектакль и исполнили песни собственного сочинения.После концертной программы было организовано чаепитие, где родные смогли пообщаться. После таких встреч улучшается микроклимат среди осужденных, к тому же родные могут увидеть, в каких условиях отбывают наказание их близкие.Напомним, что кроме положенных телефонных переговоров, краткосрочных и длительных свиданий дни открытых дверей - это еще одна мера поощрения осужденных.Представители общественности посетили коммунально-бытовые объекты жилой зоны, производственные объекты. Особое внимание уделили вопросу медицинского обеспечения. Также общественная наблюдательная комиссия посетила осуждённого, которому предъявлено обвинение по ст.306 (заведомо ложный донос).Добавим, что в целом со стороны осужденных жалоб на условия содержания, качество медицинского обеспечения и действия администрации исправительного учреждения не поступило.Михаил Конышев при содействии пресс-службы УФСИН России по Кировской области