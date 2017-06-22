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Новости / Общество

День открытых дверей в ИК-6

Вчера, 15:16 | Просмотров: 188 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Исправительной колонии особого режима № 6 Омутнинского района прошел «День открытых дверей». Учреждение посетили родные осужденных и члены Общественной наблюдательной комиссии Кировской области.
 
 
Знакомство с исправительной колонией началось с осмотра бытовых условий. В столовой все желающие смогли попробовать то, что было приготовлено на обед. Следующим этапом экскурсии был штаб жилой зоны, где гостей ждал творческий сюрприз, на котором осужденные показали небольшой спектакль и исполнили песни собственного сочинения.

- Ты береги себя, мама, и помни, я очень тебя люблю.
 
 
После концертной программы было организовано чаепитие, где родные смогли пообщаться. После таких встреч улучшается микроклимат среди осужденных, к тому же родные могут увидеть, в каких условиях отбывают наказание их близкие.

День открытых дверей в ИК-6ВЛАДИМИР КЕРОВ, РОДСТВЕННИК ОСУЖДЕННОГО:
«Раньше такого не было и даже представить было не возможно. Режим был строгий, а теперь особый и на таком режиме организовано встреча с родителями, поверить не возможно, но все реально».
 
 
Напомним, что кроме положенных телефонных переговоров, краткосрочных и длительных свиданий дни открытых дверей - это еще одна мера поощрения осужденных.

День открытых дверей в ИК-6ДЕНИС УШАКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ ИК-6:
«Цель всего этого мероприятия это поддержание социально полезных связей, чтобы сами осужденные чувствовали, что они не забыты, их помнят, любят и поддерживают».
 
 
Представители общественности посетили коммунально-бытовые объекты жилой зоны, производственные объекты. Особое внимание уделили вопросу медицинского обеспечения. Также общественная наблюдательная комиссия посетила осуждённого, которому предъявлено обвинение по ст.306 (заведомо ложный донос).

День открытых дверей в ИК-6ВЛАДИМИР ФАЛАЛЕЕВ АННА ИЛЬИНА, ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Посетили осужденного, который был привлечен по статье 306. Замечаний, жалоб не поступило, мы позднее его навестим в июле месяце».
 
 
Добавим, что в целом со стороны осужденных жалоб на условия содержания, качество медицинского обеспечения и действия администрации исправительного учреждения не поступило.

Михаил Конышев при содействии пресс-службы УФСИН России по Кировской области


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