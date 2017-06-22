День открытых дверей в ИК-6
Вчера, 15:16 | Просмотров: 188 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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- Ты береги себя, мама, и помни, я очень тебя люблю.
ВЛАДИМИР КЕРОВ, РОДСТВЕННИК ОСУЖДЕННОГО:
«Раньше такого не было и даже представить было не возможно. Режим был строгий, а теперь особый и на таком режиме организовано встреча с родителями, поверить не возможно, но все реально».
ДЕНИС УШАКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ ИК-6:
«Цель всего этого мероприятия это поддержание социально полезных связей, чтобы сами осужденные чувствовали, что они не забыты, их помнят, любят и поддерживают».
ВЛАДИМИР ФАЛАЛЕЕВ АННА ИЛЬИНА, ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Посетили осужденного, который был привлечен по статье 306. Замечаний, жалоб не поступило, мы позднее его навестим в июле месяце».
Михаил Конышев при содействии пресс-службы УФСИН России по Кировской области
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