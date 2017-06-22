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В Юрьянском районе проходит туристический слёт учащихся Кировской области. Ребятам предстоит несколько дней жить в палатке, готовить еду на костре и проходить испытания на пересеченной местности.Стартовала команда из Яранского района. Эти ребята старшей возрастной группы и уже не раз представляли Кировскую область на соревнованиях российского уровня. И в свои 17 лет уже могут назвать себя опытными туристами.Дойти до цели здоровыми и невредимыми - важнейшая задача любого похода. Поэтому на областных соревнованиях первостепенное значение уделяют технике безопасности, проверяют знания целебных и ядовитых растений. Изучают виды насекомых и узнают, какие из них наиболее опасны, и что делать в случае укуса. Каждый турист обязан уметь оказать первую помощь товарищу, ориентироваться на местности по компасу и карте. И преодолевать сложные участки местности.Любой турист должен уметь развести костёр и приготовить еду на огне. Иногда это нужно делать в кратчайшие сроки, чтобы успеть до непогоды. А с горячим обедом, любые капризы природы нипочем. Конечно, если успел во время и правильно разбить палатку.Ну и конечно, какой поход без гитары.У настоящих походников самые теплые отношения с природой, а значит, они всегда оставляют место после себя, таким же, каким оно был до их прихода. Этому юных туристов учат с малых лет. А на соревнованиях оценивают не меньше, чем преодоление водных преград или умение вязать узлы.Зато радует романтика, красивая природа и верные друзья.