В Юрьянском районе проходит туристический слёт учащихся Кировской области
Вчера, 15:19 | Просмотров: 160 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Стартовала команда из Яранского района. Эти ребята старшей возрастной группы и уже не раз представляли Кировскую область на соревнованиях российского уровня. И в свои 17 лет уже могут назвать себя опытными туристами.
АЛЕКСАНДР ЧЕРНОБРОВКИН, КАПИТАН КОМАНДЫ ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«В походы ходили на Северный Урал, покоряли вершины. В Хибины ходили и на Кавказ. Что запомнилось? Красивые места, длинные переходы. Некоторые моменты были трудные, но все здесь, все здоровы».
Дойти до цели здоровыми и невредимыми - важнейшая задача любого похода. Поэтому на областных соревнованиях первостепенное значение уделяют технике безопасности, проверяют знания целебных и ядовитых растений. Изучают виды насекомых и узнают, какие из них наиболее опасны, и что делать в случае укуса. Каждый турист обязан уметь оказать первую помощь товарищу, ориентироваться на местности по компасу и карте. И преодолевать сложные участки местности.
ЮРИЙ ЗЯБЛИЦЕВ, СУДЬЯ ЭТАПА "ЖЕРДИ":
«Вот эти все соревнования, задача сейчас идёт навыков туристского похода, у нас будут соревнования-спортивный туризм, а здесь именно навыки реального туристского похода».
Любой турист должен уметь развести костёр и приготовить еду на огне. Иногда это нужно делать в кратчайшие сроки, чтобы успеть до непогоды. А с горячим обедом, любые капризы природы нипочем. Конечно, если успел во время и правильно разбить палатку.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Палаточный лагерь возник за несколько часов. Всего здесь живёт около 300 человек , здесь ребята отдыхают после сложных испытаний и готовятся к следующим. Всего им надо здесь прожить 5 дней, поэтому и лагерь стараются сделать, как можно уютнее и красивее».
Ну и конечно, какой поход без гитары.
У настоящих походников самые теплые отношения с природой, а значит, они всегда оставляют место после себя, таким же, каким оно был до их прихода. Этому юных туристов учат с малых лет. А на соревнованиях оценивают не меньше, чем преодоление водных преград или умение вязать узлы.
СВЕТЛАНА ВЫЛЕГЖАНИНА, СУДЬЯ ПО БЫТУ:
«Мы оцениваем состояние лагеря, каждый день проверяем чистоту, чтобы палатки у детей были чистые, сухие, чтобы была закрыта сама палатка, чтобы туда не налетела ни мошка, ни комары, чтобы могли спокойно спать ночью. Чтобы было убрано оборудование, потому что нынче погода нас не радует».
Зато радует романтика, красивая природа и верные друзья.
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