Кировчане отметили День памяти и скорби

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Кировчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Сотни человек пришли к Вечному огню, чтобы возложить цветы.Вторжение началось на рассвете 22 июня. Советские граждане узнали о войне в 12 часов по Москве, когда по радио выступил нарком иностранных дел, уроженец Вятской губернии - Вячеслав Молотов.Когда колонна подходит к Стелле поднимается очень сильный ветер. Он даже смог затушить Вечный огонь, но не сердца тех, кто пришел сегодня возложить цветы.Никаких митингов, громких слов, только музыка военного оркестра. Начало Великой Отечественной войны - это день памяти и скорби. В 4 утра произошло вторжение, которое навсегда разделило историю на "до" и "после" войны.Цветы к вечному огню так же возложили представители власти, политических и общественных организаций.Красные гвоздики к Вечному огню возложили и представители областного Заксобрания и городской думы.