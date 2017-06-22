Кировчане отметили День памяти и скорби
Вчера, 17:30 | Просмотров: 161 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Вторжение началось на рассвете 22 июня. Советские граждане узнали о войне в 12 часов по Москве, когда по радио выступил нарком иностранных дел, уроженец Вятской губернии - Вячеслав Молотов.
Выступление Вячеслава Молотова по радио 22 июня 1941 года:
«Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством».
Когда колонна подходит к Стелле поднимается очень сильный ветер. Он даже смог затушить Вечный огонь, но не сердца тех, кто пришел сегодня возложить цветы.
Никаких митингов, громких слов, только музыка военного оркестра. Начало Великой Отечественной войны - это день памяти и скорби. В 4 утра произошло вторжение, которое навсегда разделило историю на "до" и "после" войны.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В возложении цветов участвуют общественные организации общественные организации, студенты, трудовые коллективы - несколько сотен человек пришли к вечному огню, что бы поклонится павшим бойцам».
Цветы к вечному огню так же возложили представители власти, политических и общественных организаций.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас сейчас очень важно помнить свою историю. Помнить о том, какие беды принесла Великая Отечественная война - 2я мировая война в целом человечеству, потому что, вы видите, какая непростая обстановка сейчас разворачивается в мире».
Красные гвоздики к Вечному огню возложили и представители областного Заксобрания и городской думы.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те 27 миллионов жизней, которые были потеряны в годы второй мировой войны для нас никогда не забыть. Для нас это очень важно, что бы помнили наши дети».
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