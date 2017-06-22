Поделиться новостью:

Кировские студенты побывали в Китае на молодежном форуме "Волга-Янцзы". Самые свежие впечатления от визита в Поднебесную - в репортаже Ивана Швецова.Совсем недавно 8 девушек из Кирова вернулись из-за границы, впечатления от поездки еще очень свежи, а фотографии вызывают массу эмоций.Кировские студентки побывали в городе Хефей, где посетили местные вузы, музеи, побывали на автомобильном заводе и чайных плантациях. Девушки много общались со своими друзьями из Китая. Языкового барьера не было. Многие китайцы говорят по-русски или по-английски, в крайнем случае, общались жестами или через переводчика. Сейчас девушки активно переписываются со своими новыми знакомыми через социальные сети.Девушки побывали и в горах Хуаншань, невероятно красивом месте, где снимали несколько сцен для голливудского фильма "Аватар". Там же была сделана коллективная фотография.Добавим, что церемонию закрытия форума посетил врио губернатора Игорь Васильев. В знак добросердечных взаимоотношений российские и китайские студенты посадили деревья на Аллее дружбы.