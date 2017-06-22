Кировские студенты побывали в Китае на молодежном форуме "Волга-Янцзы"
Вчера, 17:34 | Просмотров: 167 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Совсем недавно 8 девушек из Кирова вернулись из-за границы, впечатления от поездки еще очень свежи, а фотографии вызывают массу эмоций.
- Помните это место? Отсюда до отеля 20 минут. Иероглифы похожи на слово "квас"!
Кировские студентки побывали в городе Хефей, где посетили местные вузы, музеи, побывали на автомобильном заводе и чайных плантациях. Девушки много общались со своими друзьями из Китая. Языкового барьера не было. Многие китайцы говорят по-русски или по-английски, в крайнем случае, общались жестами или через переводчика. Сейчас девушки активно переписываются со своими новыми знакомыми через социальные сети.
АННА ГУЩИНА, СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ ВЯТГУ:
«Мне понравились знакомства с иностранными студентами. Я поняла, что они такие же, как мы, просто живут в другой стране и говорят на другом языке. Мы одинаковые, на самом деле. Общение было приятным».
Девушки побывали и в горах Хуаншань, невероятно красивом месте, где снимали несколько сцен для голливудского фильма "Аватар". Там же была сделана коллективная фотография.
- Это было в горах. Мы все уже перемешались друг с другом. Такие все счастливые.
ДАРЬЯ ХЛУПИНА, СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ ВЯТГУ:
«Поездка произвела неизгладимое впечатление. Это было незабываемо».
Добавим, что церемонию закрытия форума посетил врио губернатора Игорь Васильев. В знак добросердечных взаимоотношений российские и китайские студенты посадили деревья на Аллее дружбы.
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