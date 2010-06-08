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В Котельниче установили памятник на захоронении солдата великой отечественной

Сегодня, 10:26 | Просмотров: 91 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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На кладбище села Гостево Котельничского района был торжественно открыт памятник красноармейцу Николаю Шабалину. Останки солдата были найдены поисковиками и торжественно захоронены несколько месяцев назад.

Родина Николая Шабалина - Кировская область, деревня Залесные, Котельничского района. А погиб он в далеком 1941 году в боях при обороне Москвы. Поисковики нашли останки бойца неподалеку от деревни Болтино в Подмосковье. При погибшем сохранились смертный медальон, мотоциклетные очки и монгольская монетка. Такие монетки поисковики часто встречают у бойцов 82 мотострелковой дивизии, прибывшей под Москву из Монголии. Поисковики из группы "Надежда" быстро нашли родственников солдата. 22 июня 2017 года, Валерий Шабалин, племянник погибшего воина, пришел на торжественный митинг, чтобы вместе с земляками открыть памятник еще одному герою Великой отечественной. Мужчина с трудом сдерживал слезы.

В Котельниче установили памятник на захоронении солдата великой отечественнойВАЛЕРИЙ ШАБАЛИН:
«Я испытываю радостные чувства. Мы отдали ему последний долг. Никто из нас, его родственников не видел его, по жизни мы не пересекались».
 
Эта могила появилась всего несколько месяцев назад. Деньги на памятник собирали всем миром родственники погибшего и неравнодушные котельничане. В итоге памятник все-таки удалось поставить. Денег на подобные захоронения государство не выделяет.

В Котельниче установили памятник на захоронении солдата великой отечественнойАЛЕКСЕЙ ДУДИН, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Мы изучили все законодательство. Обнаружился такой пробел. Государство должно захоронить своих героев, отдавших жизнь за Родину».
 
Добавим, что сейчас этот непростой вопрос пытаются решить активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они готовят обращения в различные инстанции.


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