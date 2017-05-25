Подрядчиков отчитали за ремонт дорог
Сегодня, 10:33 | Просмотров: 127 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Самый объемный участок - Киров-Русское, достался московскому подрядчику. Как только начались дорожные работы в администрацию и общественную палату посыпались жалобы от кировчан: работы проводятся не по технологии. Накануне на место выехала специальная комиссия, посетили объект и депутаты гордумы.
АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Мы вчера видели все, что там сделано - щебень уже белый, битум вытек, организации работы нет, дорога не огорожена. Нам впервые выделили деньги, чтоб мы качественно сделали дороги, и мы будем требовать качества, а не освоения денег».
АЛЕКСЕЙ ПУЛЯЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА "АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ":
«Положили 150 тонн черного щебня вновь. Сначала убрали, где были дефекты и уложили вновь».
ЭДУАРД БУЯНОВ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ФКУ «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «ПРИКАМЬЕ»:
«Нужна санация трещин, если грязь останется, пойдут разрушения».
АЛЕКСЕЙ ПУЛЯЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА "АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ":
«То, что Эдуард Анатольевич сказал, как делается ямочный ремонт мы и так знаем, но ямочный ремонт не предусмотрен техзаданием».
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Это не основание. Если не выполнять технологию, извините, объект сколько стоит,
замечания устранены».
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