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Новости / Общество

Подрядчиков отчитали за ремонт дорог

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 127 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В администрации Кирова вновь обсуждали работу подрядчиков, которые занимаются ремонтом городских дорог. Большего всего претензий к столичной подрядной организации, которая в данный момент ведет ремонт на участке Киров - село Русское.

Самый объемный участок - Киров-Русское, достался московскому подрядчику. Как только начались дорожные работы в администрацию и общественную палату посыпались жалобы от кировчан: работы проводятся не по технологии. Накануне на место выехала специальная комиссия, посетили объект и депутаты гордумы.

Подрядчиков отчитали за ремонт дорогАЛЕКСЕЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Мы вчера видели все, что там сделано - щебень уже белый, битум вытек, организации работы нет, дорога не огорожена. Нам впервые выделили деньги, чтоб мы качественно сделали дороги, и мы будем требовать качества, а не освоения денег».
 
 
Щебень, который растаскали машины, по словам подрядчика, был убран, на его место уложили новый.

Подрядчиков отчитали за ремонт дорогАЛЕКСЕЙ ПУЛЯЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА "АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ":
«Положили 150 тонн черного щебня вновь. Сначала убрали, где были дефекты и уложили вновь».
 
 
Но не только в щебне дело. Комиссия по городскому хозяйству выявила и другие нарушения технологии. В частности, неправильную заделку ям и трещин.

Подрядчиков отчитали за ремонт дорогЭДУАРД БУЯНОВ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ФКУ «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «ПРИКАМЬЕ»:
«Нужна санация трещин, если грязь останется, пойдут разрушения».

АЛЕКСЕЙ ПУЛЯЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА "АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ":
«То, что Эдуард Анатольевич сказал, как делается ямочный ремонт мы и так знаем, но ямочный ремонт не предусмотрен техзаданием».

Подрядчиков отчитали за ремонт дорогАЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Это не основание. Если не выполнять технологию, извините, объект сколько стоит,
замечания устранены».
 
 
На 22 июня "Агенством развития перспективных технологий", выполнено только 1,5 процента от заявленных работ. В администрации сейчас рассматривают вопрос о расторжении муниципального контракта. Подрядчику поставили жесткие условия - либо он предоставит детальный график проведения работ и наращивает темпы, либо с ним расстаются. В целом из 87 км кировских дорог, подлежащих ремонту, к настоящему моменту всеми подрядчиками отремонтировано лишь 10 км - это 11% от плана.


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