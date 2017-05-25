Подрядчиков отчитали за ремонт дорог

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«Мы вчера видели все, что там сделано - щебень уже белый, битум вытек, организации работы нет, дорога не огорожена. Нам впервые выделили деньги, чтоб мы качественно сделали дороги, и мы будем требовать качества, а не освоения денег».

«Положили 150 тонн черного щебня вновь. Сначала убрали, где были дефекты и уложили вновь».

замечания устранены».

В администрации Кирова вновь обсуждали работу подрядчиков, которые занимаются ремонтом городских дорог. Большего всего претензий к столичной подрядной организации, которая в данный момент ведет ремонт на участке Киров - село Русское.Самый объемный участок - Киров-Русское, достался московскому подрядчику. Как только начались дорожные работы в администрацию и общественную палату посыпались жалобы от кировчан: работы проводятся не по технологии. Накануне на место выехала специальная комиссия, посетили объект и депутаты гордумы.Щебень, который растаскали машины, по словам подрядчика, был убран, на его место уложили новый.Но не только в щебне дело. Комиссия по городскому хозяйству выявила и другие нарушения технологии. В частности, неправильную заделку ям и трещин.На 22 июня "Агенством развития перспективных технологий", выполнено только 1,5 процента от заявленных работ. В администрации сейчас рассматривают вопрос о расторжении муниципального контракта. Подрядчику поставили жесткие условия - либо он предоставит детальный график проведения работ и наращивает темпы, либо с ним расстаются. В целом из 87 км кировских дорог, подлежащих ремонту, к настоящему моменту всеми подрядчиками отремонтировано лишь 10 км - это 11% от плана.