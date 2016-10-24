Жители Нововятска пожаловались на плесень в спорткомплексе "Заря".

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В региональное отделение ОНФ обратились родители детей, которые занимаются в спортивном комплексе «Заря».

Он находится в ведении Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8.

По словам родителей, воспитанники спортшколы вынуждены заниматься в зале, где из-за высокой влажности и отсутствия должной вентиляции на стенах появились большие пятна чёрной плесени.

В администрации Кирова активистам ОНФ сообщили, что объект соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, сославшись на заключение Роспотребнадзора 2009 года и сертификат соответствия, выданный в 2014 году.

Чиновники признали, что плесень на стенах имеется, но причина ее появления - не отсутствие вентиляции, а неудовлетворительное состояние мягкой кровли, которая долгое время не ремонтировалась. И, по словам чиновников, средств в бюджете на ремонт школы пока нет.

В ходе недавней проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных требований не только в спортзале по адресу ул. Пушкарева, 2, но и в другом помещений школы на ул.Гагарина, 4а.

Инспекторы Роспотребнадзора запретили школе открывать на базе данных помещений летний лагерь.

фото предоставлено региональным управлением Роспотребнадзора и родителями учеников