В Кирове идет круглосуточный ремонт дорог на 13 улицах.

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Подрядные организации перешли на работу в круглосуточном режиме.

По улице Воровского (на участке от Солнечной до Производственной и от Производственной до проспекта Строителей) минувшей ночью шла укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) – на данный момент сделано 1850 кв.м.

По этой же улице на участке от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта ночью велось устройство выравнивающего слоя.



На дороге Киров-Русское продолжается расширение проезжей части, ночью шло устройство основания из черного щебня (уложено 138 тонн). Выравнивающий слой рабочие укладывали в ночные части и по улице Центральной. На день запланировано нанесение верхнего слоя (ЩМА).

На улице Северо-Садовой покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложено на площади 4 845 кв.м.

На автодороге Малая Субботиха – Большая Субботиха выполнено фрезерование на площади 8100 кв.м, сегодня идет устройство выравнивающего слоя.

Выравнивающий слой укладывается и по улицам Фабричной, Малой Производственной, Луганской, а также по проспекту Строителей.



На улице Гражданской (от улицы Комсомольской до улицы Горького - п. Лянгасово) в планах на субботу – фрезерование.

23 июня была сдана улица Красный Химик. Полностью завершены работы на улице Менделеева – этот участок запланирован к сдаче на 26 июня.