ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

24 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.6564
EURO: 66.6780
Погода в городе Кирове:
вечером:  +9...+11°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове идет круглосуточный ремонт дорог на 13 улицах.

Сегодня, 13:18 | Просмотров: 133 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Подрядные организации перешли на работу в круглосуточном режиме.
 
По улице Воровского (на участке от Солнечной до Производственной и от Производственной до проспекта Строителей) минувшей ночью шла укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) – на данный момент сделано 1850 кв.м.
 
По этой же улице на участке от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта ночью велось устройство выравнивающего слоя.
 
На дороге Киров-Русское продолжается расширение проезжей части, ночью шло устройство основания из черного щебня (уложено 138 тонн). Выравнивающий слой рабочие укладывали в ночные части и по улице Центральной. На день запланировано нанесение верхнего слоя (ЩМА).
 
На улице Северо-Садовой покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложено на площади 4 845 кв.м.
 
На автодороге Малая Субботиха – Большая Субботиха выполнено фрезерование на площади 8100 кв.м, сегодня идет устройство выравнивающего слоя.
 
Выравнивающий слой укладывается и по улицам Фабричной, Малой Производственной, Луганской, а также по проспекту Строителей.
 
На улице Гражданской (от улицы Комсомольской до улицы Горького - п. Лянгасово) в планах на субботу – фрезерование.
 
23 июня была сдана улица Красный Химик. Полностью завершены работы на улице Менделеева – этот участок запланирован к сдаче на 26 июня.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области 6 человек заболели клещевым энцефалитом, в том числе 1 ребенок.

13:34 24.06.2017


В Кировской области 6 человек заболели клещевым энцефалитом, в том числе 1 ребенок.

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

13:22 24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Кирове идет круглосуточный ремонт дорог на 13 улицах.

13:18 24.06.2017


В Кирове идет круглосуточный ремонт дорог на 13 улицах.

В Слободском районе из лагеря сбежал подросток.

18:56 23.06.2017


В Слободском районе из лагеря сбежал подросток.

Жительница Кирова стала жертвой «мага».

18:52 23.06.2017


Жительница Кирова стала жертвой «мага».

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

18:03 23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

Жители Нововятска пожаловались на плесень в спорткомплексе "Заря".

12:41 23.06.2017


Жители Нововятска пожаловались на плесень в спорткомплексе "Заря".

Все новости

Вести. Кировская область

Светлана Хлебникова вошла в тройку лучших онкологов страны

12:10 23.06.2017


Светлана Хлебникова вошла в тройку лучших онкологов страны

Первый радиоуправляемый робот в Куменской школе. Архив ГТРК «Вятка» 1962 года.

10:54 23.06.2017


Первый радиоуправляемый робот в Куменской школе. Архив ГТРК «Вятка» 1962 года.

В Кирове состоялось совещание по вопросам охраны объектов культурного наследия

10:44 23.06.2017


В Кирове состоялось совещание по вопросам охраны объектов культурного наследия

Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штраф

10:39 23.06.2017


Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штраф

Подрядчиков отчитали за ремонт дорог

10:33 23.06.2017


Подрядчиков отчитали за ремонт дорог

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове на дорогах продолжаются всесезонные ремонтные работы.

17.06.2017


В Кирове на дорогах продолжаются всесезонные ремонтные работы.

В Кирове отремонтируют дороги в Нововятском направлении

01.08.2016


В Кирове отремонтируют дороги в Нововятском направлении

В Кирове "лояльности в дорожных вопросах не будет"

07.06.2017


В Кирове "лояльности в дорожных вопросах не будет"

В Кирове идет ремонт 13 участков дорог

05.06.2017


В Кирове идет ремонт 13 участков дорог

В Кирове за загрязнение нового асфальта будут штрафовать.

06.06.2017


В Кирове за загрязнение нового асфальта будут штрафовать.

В 2018 году в Кирове отремонтируют более 100 улиц

31.05.2017


В 2018 году в Кирове отремонтируют более 100 улиц

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

21.06.2017


Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

На улице Московской произошло тройное ДТП.

15.06.2017


На улице Московской произошло тройное ДТП.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх