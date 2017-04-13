В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

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В ведении дорожных организаций сейчас находится порядка 1 миллиона квадратных метров грунтовых дорог.

В этом сезоне из-за постоянных дождей все «грунтовки» постоянно размывает. Подрядчики регулярно грейдируют дороги, но после дождя дороги снова превращаются в месиво.

Власти города разделяют беспокойство дорожников. В ряде пригородных микрорайонов выделяются участки земли под строительство жилья для многодетных семей.

В планах администрации города - с 2018 года начать включение «грунтовок» в жилых микрорайонах в планы дорожного строительства.