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Новости / Общество

В Кирове прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 41 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства. Наш регион в качестве базового был выбран не случайно. Опыт Кировской области по созданию системы открытости лесных ресурсов уникален для России.

Лес - одно из главных богатств Кировской области. Но долгое время лесное хозяйство не приносило тех доходов, которые могло. Сегодня наш регион один из лидеров отрасли. Прибыль от продажи леса возросла во много раз.

В Кирове прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства ИВАН ВАЛЕНТИК, ЗАМ. МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ - РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Мы взяли статистику, которая сложилась по лесным аукционам, если раньше средняя цена была где-то в районе 60-ти рублей за 1 кубометр, то сейчас цена начинается от 550ти рублей и торги по договорам купли-продажи продолжаются на цифре 1500 рублей».

Успехи региона - эта одна из причин, по которой совещание федерального агентства лесного хозяйства проходит именно в Кирове. Иван Валентик также отметил открытость отрасли в регионе, которая способствует проведению честных торгов.

ИВАН ВАЛЕНТИК, ЗАМ. МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ - РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Сегодня те электронные сервисы, которые сформированы действительно обеспечивают прозрачность информации, минимизируют взаимодействие органов власти с заявителями, взаимодействие заявителей с заявителями, что влияет на прозрачность этих процедур».

forest.geokirov.ru

Электронная система ГИС-Лес - это электронная карта лесов региона, где размещена вся информация для потенциальных инвесторов. Глава региона Игорь Васильев отметил, что при помощи этого ресурса можно контролировать арендаторов и сообщить о нарушениях. Сделать это может любой пользователь сайта.

В Кирове прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Используя этот портал можно сообщить о незаконной заготовке древесины, нарушении правил пожарной безопасности, наличии несанкционированной свалки в лесу, что особенно актуально для нас в год экологии. Работники лесного хозяйства оперативно реагируют на сообщения и оперативно принимают меры для устранения нарушения и привлечения виновных лиц к ответственности».

ГИС-Лес - это уникальная система. Игорь Васильев уверен, что опыт кировчан будет внедряться и в других регионах. Успешные результаты уже подтверждены, региону есть куда стремиться. Участники совещания обозначили ряд проблем, которые актуальны не только для Кировской области, но и для всей России.

В Кирове прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства АНДРЕЙ ГРЕБЕННИКОВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ МИНПРИРОДЫ РОССИИ:
«Необходим переход на модель интенсивного воспроизводства и использования лесов. Данное направление отнесено к приоритетным направлениям, в соответствии с основами государственной политики в области использования, охраны, защиты лесов Российской Федерации до 2030 год».

Заместитель министра природных ресурсов России особо отметил, что правительство всерьез взялось за восстановление лесов.

ИВАН ВАЛЕНТИК, ЗАМ. МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ - РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
№Это год знаковый, год экологии. В этот год мы впервые запланировали восстановление, равное объему выбытия-изъятия лесных ресурсов. Т.е. это впервые в российской федерации произведено за последние более чем 10 лет».

Иван Валентик также отметил, что в России за 40 последних лет не создано ни одного целлюлозно-бумажного завода, и это не смотря на то, что потребность в таковых имеется. В ходе совещания о "реализации политики открытости данных о лесных ресурсах..." Представители Минприроды также рассказали о льготах и других преференциях для инвесторов отрасли.


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