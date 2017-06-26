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В Кирове прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства. Наш регион в качестве базового был выбран не случайно. Опыт Кировской области по созданию системы открытости лесных ресурсов уникален для России.Лес - одно из главных богатств Кировской области. Но долгое время лесное хозяйство не приносило тех доходов, которые могло. Сегодня наш регион один из лидеров отрасли. Прибыль от продажи леса возросла во много раз.Успехи региона - эта одна из причин, по которой совещание федерального агентства лесного хозяйства проходит именно в Кирове. Иван Валентик также отметил открытость отрасли в регионе, которая способствует проведению честных торгов.Электронная система ГИС-Лес - это электронная карта лесов региона, где размещена вся информация для потенциальных инвесторов. Глава региона Игорь Васильев отметил, что при помощи этого ресурса можно контролировать арендаторов и сообщить о нарушениях. Сделать это может любой пользователь сайта.ГИС-Лес - это уникальная система. Игорь Васильев уверен, что опыт кировчан будет внедряться и в других регионах. Успешные результаты уже подтверждены, региону есть куда стремиться. Участники совещания обозначили ряд проблем, которые актуальны не только для Кировской области, но и для всей России.Заместитель министра природных ресурсов России особо отметил, что правительство всерьез взялось за восстановление лесов.Иван Валентик также отметил, что в России за 40 последних лет не создано ни одного целлюлозно-бумажного завода, и это не смотря на то, что потребность в таковых имеется. В ходе совещания о "реализации политики открытости данных о лесных ресурсах..." Представители Минприроды также рассказали о льготах и других преференциях для инвесторов отрасли.