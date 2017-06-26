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Новости / Общество

В Кирове началось уничтожение борщевика

Сегодня, 10:21 | Просмотров: 31 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Все - на борьбу с борщевиком. В Кирове началось уничтожение самого опасного для горожан растения. Борщевиком заражено уже несколько сотен участков земли. На месте битвы человека и агрессивного сорняка побывала наш корреспондент Екатерина Белалова.

В Кирове началось уничтожение борщевикаЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Борщевик в Кирове очень быстро разрастается, особенно в эти дни, когда идут проливные дожди. Поэтому бороться с ним нужно, как можно быстрее. Ведь чем он выше, тем опаснее. Для борьбы с этим опасным растением используется техника, но там, где трактор проехать не сможет, после этот участок обработают специалисты в защитной одежде».

В Кирове началось уничтожение борщевикаСВЕТЛАНА ВОХМЯНИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Опасность заключается в том, что техника может куда-то провалиться, что-то в этом борщевике может лежать. Это те места, например, эта территория не муниципальная, это земли сельхозакадемии. Но они уже вплотную подступили к жилому сектору. Поэтому мы в рамках выделенных средств, в рамках муниципального контракта это убираем».

ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По словам местных жителей, плачевная ситуация с борщевиком в чистых прудах возникла уже давно. В советское время здесь недалеко была ферма, и растения выращивали на корм животным. Долгое время с сорняком не боролись, и как мы видим, он сильно разросся по всей территории. Хоть и родители все время предостерегают детей, малыши часто получают здесь ожоги».

В Кирове началось уничтожение борщевикаМАРИНА БЛИНОВА:
«Ожоги, кстати, плохо проходят. Обычный быстрее затягивается, а этот - загноились, загноились ноги у него. Я сама медик, я его вылечила. Но мама меня ругала, не уследила. А как за ним уследишь? Они с другом пошли рубить его, они же дети, взяли палки и давай их хлестать. Он пришел, у него вроде сначала-то нет, а потом раз и весь них пузырями такими покрылся».

ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После того, как трактор здесь все скосил под чистую, мы видим, что это футбольное поле, там детская площадка, здесь зона отдыха - все поросло борщевиком. В этом году в администрации города намерены уничтожить эти поля до того, как растение начнет цвести и разбрасывать семена».

СТЕПАН ВЕПРЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Произрастает он, не капризный, не капризное растение, везде. И работа должна вестись не то, что сиюминутно, один сезон или что ли. Семя борщевика может лежать, как наука говорит сегодня, до 20 лет. Поэтому представьте все это время нужно заниматься уборкой».

ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С борщевиком борются не только скашиванием, но и гербицидами. Также власти города просят местных жителей, у кого есть участки и дома, самостоятельно, в перчатках и защитной одежде уничтожать это опасное растение. Ведь только совместными усилиями удастся его победить».


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