В Кирове началось уничтожение борщевика

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Все - на борьбу с борщевиком. В Кирове началось уничтожение самого опасного для горожан растения. Борщевиком заражено уже несколько сотен участков земли. На месте битвы человека и агрессивного сорняка побывала наш корреспондент Екатерина Белалова.