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Первая экскурсия в новом кировском планетарии. Уникальная кинохроника 1960 года.

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 15 | Версия для печати
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Первая экскурсия в новом кировском планетарии. Уникальная кинохроника 1960 года.Наш традиционный экскурс в историю города Кирова и ГТРК Вятка. Зимой 1960 года кинооператоры областного телевидения запечатлели первую экскурсию во вновь открытый планетарий города.
 
 
 
Первая экскурсия в новом кировском планетарии. Уникальная кинохроника 1960 года.20 декабря 1960 года в кировском планетарии состоялась первая экскурсия и первая лекция о происхождении вселенной. Первоначально планетарий располагался в здании Никольской надвратной церкви Трифонова монастыря на улице Горбачева. Купол храма идеально подходил для проекции звездного неба. Старинные фрески на стенах закрасили. Тогда же в планетарий был привезён новейший проекционный аппарат немецкой фирмы «Карл Цейс Йена» ZKP-1. Он с потрясающей четкостью давал изображения звёзд и планет, создавая у зрителей эффект присутствия. Кстати, этот аппарат используют до сих пор. Очень быстро кировский планетарий стал крупным просветительским центром города. Здесь выступали известные в стране люди. Среди них - внучка Константина Циолковского Вера Костина, конструктор первой советской двухступенчатой ракеты Игорь Меркулов, первый начальник Центра подготовки космонавтов Евгений Карпов. По всем показателям это был один из лучших провинциальных планетариев в Советском Союзе. Зимой 1969 года кировский планетарий переехал в новое помещение - в здание закрытой церкви Иоанна Предтечи на улице Свободы. С 1993 года и по сей день планетарий работает на базе 27-й школы города Кирова.


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