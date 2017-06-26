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«Ну, как бы сказать страшно, а что делать то, надо участвовать. Ну, как сказать, мы уже шестой год ездим, и видала уже как спускаться».

В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживания. Подопечные районных психоневрологических интернатов соревновались друг с другом в технике пешеходного туризма и спортивных играх на свежем воздухе.Туристический слет для людей с ограниченными возможностями в Кировской области уже стал традиционным и проводится в 7ой раз подряд. При этом, из года в год оно становится более массовым. Если на первый слет приехали только 4 команды, то в этот раз в мероприятии приняли участие уже 9 команд и чуть меньше ста человек. Туристский слет это не просто 2 дня на природе. По мнению организаторов, это в первую очередь доказательство того, что, несмотря на сложившиеся жизненные условия, проживающие интернатов, могут вести полноценную и насыщенную событиями жизнь.Мероприятие традиционно проводится при поддержке министерства социального развития и министерства спорта и молодёжной политики Кировской области. Спортивные мероприятия традиционно направлены на реабилитацию и социализацию лиц с ограниченными возможностями. Среди участников преимущественно люди с нарушениями психического расстройства. Турслета они ждут всегда с нетерпением, а подготовка, к каким-то спортивным дисциплинам и вовсе начинается за многие месяцы перед ежегодной встречей.Как раз с концерта и началось торжественное открытие турслета 2017. Творческие коллективы из интернатов презентовали каждую из команд-участниц.После торжественного поднятия государственного флага, участники отправились на инструктаж. Заданий на первый день туристского слета было много. Это и вязка узлов и спуск по веревке с обрыва. Но в первую очередь команды должны были обустроить свой лагерь. В этот раз слет был приурочен к году экологии, поэтому и правила организации палаточного лагеря были довольно строгими.После того, как участники позаботились о своих лагерях настало время инструктажа. План испытаний в первый день пришлось изменить из-за погодных условий, поэтому соревнования начались с самых сложных испытаний.За каждым из этапов внимательно наблюдает опытный судья. Оценивается не только техника выполнения, но и скорость. По итогам двух дней набранные и потерянные командные баллы будут подсчитаны, и определится победитель. Из множества заданий, самым трудным, по мнению участников, был спуск с высокого обрыва по веревке. С технической точки зрения он прост, но вот большая высота все усложняла.По словам судейской коллегии, те команды, которые участвуют в турслете уже не первый раз приезжают достаточно подготовленными, чтобы оценивать их на профессиональном уровне. Непростым оказалось и задание мышеловка, знакомое многим по армейской подготовке. Задача участников проползти по этому коридору не уронив при этом палочек лежащих сверку. Если задание и показалось кому-то на первый взгляд простым, то сильный ветер задачу сильно усложнил. По итогам соревнований победители получат заслуженные медали и кубки.