В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживания
Сегодня, 11:50 | Просмотров: 137 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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НАТАЛЬЯ КИСЛУХИНА, НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Нет преград, в самом деле, для того, что бы вести здоровый образ жизни, быть активным. Особенности здоровья не помеха тому, что бы проводить свою жизнь насыщенно и ярко. Вот наши специалист - специалисты министерства - специалисты наших учреждений стараются как раз вот это донести до наших получателей социальных услуг, что жизнь может быть интересной и в стенах учреждения, в котором волею судьбы, здоровья так сказать оказался».
Мероприятие традиционно проводится при поддержке министерства социального развития и министерства спорта и молодёжной политики Кировской области. Спортивные мероприятия традиционно направлены на реабилитацию и социализацию лиц с ограниченными возможностями. Среди участников преимущественно люди с нарушениями психического расстройства. Турслета они ждут всегда с нетерпением, а подготовка, к каким-то спортивным дисциплинам и вовсе начинается за многие месяцы перед ежегодной встречей.
ЛАРИСА РЕПИНА, ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Наше учреждение участвует в турслёте уже в 6 раз. Значит, значение огромное, во-первых это общение, неформальная обстановка. Это подготовка длительная на протяжении нескольких месяцев, потому что вот наша команда, если брать вязку узлов - требуется и память и внимание. Мы узлы вяжем с ребятами целый год, чтобы подготовиться к данному мероприятию. Конечно это встреча, вечером это дискотека, это замечательный концерт».
Как раз с концерта и началось торжественное открытие турслета 2017. Творческие коллективы из интернатов презентовали каждую из команд-участниц.
- Нас ждет успех и ждет удача, вперед к победе наш девиз.
После торжественного поднятия государственного флага, участники отправились на инструктаж. Заданий на первый день туристского слета было много. Это и вязка узлов и спуск по веревке с обрыва. Но в первую очередь команды должны были обустроить свой лагерь. В этот раз слет был приурочен к году экологии, поэтому и правила организации палаточного лагеря были довольно строгими.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Туристский лагерь - это не просто развлечение для участников. В первую очередь это большая работа по воспитанию и дисциплине. Каждый лагерь должен соответствовать строгим правилам. Во-первых, должно быть организовано специальное место для костра и кухни. На территории лагеря не должно быть мусора. Каждая брошенная бумажка может стоить команде нескольких штрафных баллов. Ну, а за плохое поведение можно заработать даже дисквалификацию».
После того, как участники позаботились о своих лагерях настало время инструктажа. План испытаний в первый день пришлось изменить из-за погодных условий, поэтому соревнования начались с самых сложных испытаний.
ОЛЬГА СУСЛОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА:
«И сегодня решили провести технику пешеходного туризма пока погода позволяет. В неё входят этапы: первый этап - это вязка узлов, установка палатки, спуск спортивным способом, переправа по кочкам, переправа по бревну и параллельные верёвки, затем подъём спортивным способом, заканчивается всё мышеловкой и соответственно финишем».
За каждым из этапов внимательно наблюдает опытный судья. Оценивается не только техника выполнения, но и скорость. По итогам двух дней набранные и потерянные командные баллы будут подсчитаны, и определится победитель. Из множества заданий, самым трудным, по мнению участников, был спуск с высокого обрыва по веревке. С технической точки зрения он прост, но вот большая высота все усложняла.
МАРИЯ ЕЛЬЦОВА, УЧАСТНИЦА СЛЕТА:
«Ну, как бы сказать страшно, а что делать то, надо участвовать. Ну, как сказать, мы уже шестой год ездим, и видала уже как спускаться».
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