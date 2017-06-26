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В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживания

Сегодня, 11:50 | Просмотров: 137 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживания. Подопечные районных психоневрологических интернатов соревновались друг с другом в технике пешеходного туризма и спортивных играх на свежем воздухе.
 
 
Туристический слет для людей с ограниченными возможностями в Кировской области уже стал традиционным и проводится в 7ой раз подряд. При этом, из года в год оно становится более массовым. Если на первый слет приехали только 4 команды, то в этот раз в мероприятии приняли участие уже 9 команд и чуть меньше ста человек. Туристский слет это не просто 2 дня на природе. По мнению организаторов, это в первую очередь доказательство того, что, несмотря на сложившиеся жизненные условия, проживающие интернатов, могут вести полноценную и насыщенную событиями жизнь.

В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживанияНАТАЛЬЯ КИСЛУХИНА, НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Нет преград, в самом деле, для того, что бы вести здоровый образ жизни, быть активным. Особенности здоровья не помеха тому, что бы проводить свою жизнь насыщенно и ярко. Вот наши специалист - специалисты министерства - специалисты наших учреждений стараются как раз вот это донести до наших получателей социальных услуг, что жизнь может быть интересной и в стенах учреждения, в котором волею судьбы, здоровья так сказать оказался».

Мероприятие традиционно проводится при поддержке министерства социального развития и министерства спорта и молодёжной политики Кировской области. Спортивные мероприятия традиционно направлены на реабилитацию и социализацию лиц с ограниченными возможностями. Среди участников преимущественно люди с нарушениями психического расстройства. Турслета они ждут всегда с нетерпением, а подготовка, к каким-то спортивным дисциплинам и вовсе начинается за многие месяцы перед ежегодной встречей.

В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживанияЛАРИСА РЕПИНА, ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Наше учреждение участвует в турслёте уже в 6 раз. Значит, значение огромное, во-первых это общение, неформальная обстановка. Это подготовка длительная на протяжении нескольких месяцев, потому что вот наша команда, если брать вязку узлов - требуется и память и внимание. Мы узлы вяжем с ребятами целый год, чтобы подготовиться к данному мероприятию. Конечно это встреча, вечером это дискотека, это замечательный концерт».

Как раз с концерта и началось торжественное открытие турслета 2017. Творческие коллективы из интернатов презентовали каждую из команд-участниц.

- Нас ждет успех и ждет удача, вперед к победе наш девиз.

После торжественного поднятия государственного флага, участники отправились на инструктаж. Заданий на первый день туристского слета было много. Это и вязка узлов и спуск по веревке с обрыва. Но в первую очередь команды должны были обустроить свой лагерь. В этот раз слет был приурочен к году экологии, поэтому и правила организации палаточного лагеря были довольно строгими.

В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживанияЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Туристский лагерь - это не просто развлечение для участников. В первую очередь это большая работа по воспитанию и дисциплине. Каждый лагерь должен соответствовать строгим правилам. Во-первых, должно быть организовано специальное место для костра и кухни. На территории лагеря не должно быть мусора. Каждая брошенная бумажка может стоить команде нескольких штрафных баллов. Ну, а за плохое поведение можно заработать даже дисквалификацию».

После того, как участники позаботились о своих лагерях настало время инструктажа. План испытаний в первый день пришлось изменить из-за погодных условий, поэтому соревнования начались с самых сложных испытаний.

В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживанияОЛЬГА СУСЛОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА:
«И сегодня решили провести технику пешеходного туризма пока погода позволяет. В неё входят этапы: первый этап - это вязка узлов, установка палатки, спуск спортивным способом, переправа по кочкам, переправа по бревну и параллельные верёвки, затем подъём спортивным способом, заканчивается всё мышеловкой и соответственно финишем».

За каждым из этапов внимательно наблюдает опытный судья. Оценивается не только техника выполнения, но и скорость. По итогам двух дней набранные и потерянные командные баллы будут подсчитаны, и определится победитель. Из множества заданий, самым трудным, по мнению участников, был спуск с высокого обрыва по веревке. С технической точки зрения он прост, но вот большая высота все усложняла.

В Кировской области состоялся ежегодный туристский слет для учреждений социального обслуживанияМАРИЯ ЕЛЬЦОВА, УЧАСТНИЦА СЛЕТА:
«Ну, как бы сказать страшно, а что делать то, надо участвовать. Ну, как сказать, мы уже шестой год ездим, и видала уже как спускаться».
 
 
По словам судейской коллегии, те команды, которые участвуют в турслете уже не первый раз приезжают достаточно подготовленными, чтобы оценивать их на профессиональном уровне. Непростым оказалось и задание мышеловка, знакомое многим по армейской подготовке. Задача участников проползти по этому коридору не уронив при этом палочек лежащих сверку. Если задание и показалось кому-то на первый взгляд простым, то сильный ветер задачу сильно усложнил. По итогам соревнований победители получат заслуженные медали и кубки.


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