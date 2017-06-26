Выпускной вечер в кировском медицинском колледже
Сегодня, 11:58 | Просмотров: 302 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В этом году стены alma mater, кировского медицинского колледжа, покинет 351 выпускник. Это если считать вместе с теми девушками и юношами, которые учились в филиалах колледжа, в Котельниче и Уржуме. Трудно поверить, как быстро пролетели студенческие годы. Впереди работа и настоящая взрослая жизнь.
ВЛАДИМИР ШУБИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Двоякое чувство: грусть и радость. Мы к ним привыкли, они к нам. У нас 99% выпускников трудоустроено. Сохранилась система распределения».
Среди выпускников немало ребят, которые уже сумели проявить себя как настоящие профессионалы. Например, Ольга Сенникова заняла III место и стала бронзовым призером Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности "Сестринское дело".
ОЛЬГА СЕННИКОВА, ВЫПУСКНИЦА КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Я хотела стать медсестрой, как и моя мама. Эти 3 года дали мне очень много. Я благодарна колледжу».
ИЛЬЯ ТЕЛИЦЫН, ВЫПУСКНИК КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Пошел по стопам родителей. Они медики. Буду работать на скорой помощи г. Кирова».
АННА СУНЦОВА, ВЫПУСКНИЦА КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Для меня это становление как личности. Хочу внести свой вклад в общее дело медицины».
ЛЮБОВЬ АХМЕДЗЯНОВА, ВЫПУСКНИЦА КИРОВСКОГО МЕДЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Я научилась понимать людей и помогать им, как бы плохо они себя не чувствовали».
ВЛАДИМИР ШУБИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Хочу пожалеть им успехов в изучении профессии. Теория это одно, практика - другое. Хочу, чтобы они проявили себя с лучшей стороны».
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