Выпускной вечер в кировском медицинском колледже

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«Я хотела стать медсестрой, как и моя мама. Эти 3 года дали мне очень много. Я благодарна колледжу».

«Пошел по стопам родителей. Они медики. Буду работать на скорой помощи г. Кирова».

«Я научилась понимать людей и помогать им, как бы плохо они себя не чувствовали».

В кировском медицинском колледже прошел выпускной вечер. С каким чувством встретили этот день вчерашние студенты, и какие планы они строят на будущее?В этом году стены alma mater, кировского медицинского колледжа, покинет 351 выпускник. Это если считать вместе с теми девушками и юношами, которые учились в филиалах колледжа, в Котельниче и Уржуме. Трудно поверить, как быстро пролетели студенческие годы. Впереди работа и настоящая взрослая жизнь.Среди выпускников немало ребят, которые уже сумели проявить себя как настоящие профессионалы. Например, Ольга Сенникова заняла III место и стала бронзовым призером Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности "Сестринское дело".Здесь многие пошли по стопам своих родителей, ребята продолжают семейные династии в медицине.Кировский медицинский колледж – лидер в подготовке среднего медицинского персонала на территории Кировской области. Общий контингент студентов, обучающихся на очной и вечерней формах обучения, составляет около полутора тысяч человек ежегодно. За годы работы выпущено свыше 27 тысяч специалистов, многие из которых успешно трудятся в медучреждениях региона. Годы обучения в колледже много дали студентам.Со словами напутствия к выпускникам обратился директор колледжа, преподаватели. Ребята дарили педагогам цветы, читали стихи, благодарили своих учителей.