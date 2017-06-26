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Выпускной вечер в кировском медицинском колледже

Сегодня, 11:58 | Просмотров: 302 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В кировском медицинском колледже прошел выпускной вечер. С каким чувством встретили этот день вчерашние студенты, и какие планы они строят на будущее?

В этом году стены alma mater, кировского медицинского колледжа, покинет 351 выпускник. Это если считать вместе с теми девушками и юношами, которые учились в филиалах колледжа, в Котельниче и Уржуме. Трудно поверить, как быстро пролетели студенческие годы. Впереди работа и настоящая взрослая жизнь.

Выпускной вечер в кировском медицинском колледжеВЛАДИМИР ШУБИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Двоякое чувство: грусть и радость. Мы к ним привыкли, они к нам. У нас 99% выпускников трудоустроено. Сохранилась система распределения».

Среди выпускников немало ребят, которые уже сумели проявить себя как настоящие профессионалы. Например, Ольга Сенникова заняла III место и стала бронзовым призером Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности "Сестринское дело".

Выпускной вечер в кировском медицинском колледжеОЛЬГА СЕННИКОВА, ВЫПУСКНИЦА КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Я хотела стать медсестрой, как и моя мама. Эти 3 года дали мне очень много. Я благодарна колледжу».
 
 
Здесь многие пошли по стопам своих родителей, ребята продолжают семейные династии в медицине.

Выпускной вечер в кировском медицинском колледжеИЛЬЯ ТЕЛИЦЫН, ВЫПУСКНИК КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Пошел по стопам родителей. Они медики. Буду работать на скорой помощи г. Кирова».
 
 
Кировский медицинский колледж – лидер в подготовке среднего медицинского персонала на территории Кировской области. Общий контингент студентов, обучающихся на очной и вечерней формах обучения, составляет около полутора тысяч человек ежегодно. За годы работы выпущено свыше 27 тысяч специалистов, многие из которых успешно трудятся в медучреждениях региона. Годы обучения в колледже много дали студентам.

Выпускной вечер в кировском медицинском колледжеАННА СУНЦОВА, ВЫПУСКНИЦА КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Для меня это становление как личности. Хочу внести свой вклад в общее дело медицины».

Выпускной вечер в кировском медицинском колледжеЛЮБОВЬ АХМЕДЗЯНОВА, ВЫПУСКНИЦА КИРОВСКОГО МЕДЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Я научилась понимать людей и помогать им, как бы плохо они себя не чувствовали».
 
 
Со словами напутствия к выпускникам обратился директор колледжа, преподаватели. Ребята дарили педагогам цветы, читали стихи, благодарили своих учителей.

ВЛАДИМИР ШУБИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Хочу пожалеть им успехов в изучении профессии. Теория это одно, практика - другое. Хочу, чтобы они проявили себя с лучшей стороны».


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