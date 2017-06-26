В Кировской области подвели итоги конкурса "Лучший лесничий" и "Лучший лесной пожарный"
Сегодня, 14:53 | Просмотров: 217 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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На этом конкурсе лесничие вспоминают все, что должны уметь. Некоторые вещи на практике не пригождаются, а потому навык теряется. Например, деляночные столбы обычно готовят бензопилой, а по правилам соревнований, все нужно выполнить топором.
АНДРЕЙ АБРАМОВСКИЙ, ЛЕСНИЧИЙ:
«Данные столбы нужны для того, чтобы закрепить участки на местности. И чтобы потом при проверке можно было бы найти этот участок в любое время года, дня и ночи, и суток».
Этапов много - начиная от знания законов до определения лесной породы по гербарию. Также лесничий должен выявить состав, полноту, высоту древостоя, потушить вовремя условный лесной пожар. Причем, критериев оценки много. Не только скорость, но и качество.
РУСЛАН ШАФИГУЛЛИН, ЛЕСНИЧИЙ ВЯТСКО-ПОЛЯНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА:
«Чтобы ранцевый огнетушитель был заправлен полностью, переносить его нужно правильно, то есть на обоих лямках, начинается тушение лесного пожара именно снизу, затем уже верхняя часть тушится, чтобы дальше по земле никуда не уходил».
Состязания проходили на территории Паркового лесничества. В них приняли участие больше 50 специалистов со всей области. Специально для конкурса подготовили полосу препятствий, участники преодолевали сложные лесные рельефы и осуществляли работу с мотопомпой на время. Лучших наградил лично руководитель Федерального агентства лесного хозяйства. Иван Валентик подчеркнул, что этот год богат на юбилеи и памятные даты. Самая важная, конечно, год экологии. Именно сейчас уделяется особое внимание лесной отрасли.
ИВАН ВАЛЕНТИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ - РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Еще одна важная дата, это 80-летие авиалесоохраны, вы, безусловно, знаете, насколько важна качественная, полноценная авиационная охрана лесов. Отрадно, что мы потихоньку наращиваем тот потенциал лесоохраны, который ранее существовал, мы оснащаем авиалесоохрану новыми спусковыми устройствами, форменным обмундированием, новыми техническими средствами, прорабатываем вопросы ремонторизации воздушных судов АН-2, которые еще в виде остовов существуют на балансе».
В конкурсе «Лучший лесничий» первое место занял Александр Наймушин из Слободского. А в номинации "Лучший лесной пожарный" победил Владимир Ирин из Юрьянского района. Также отметили отличившихся ребят по отдельным заданиям. Участники увезут с собой не только дипломы и подарки, но и хороший практический опыт, который в любой момент может пригодиться лесничему во время работы.
«Хочу пожелать победе Кировской области и лесничим, которые будут участвовать, на всероссийских соревнованиях. Конечно, борьба будет бескомпромиссной, жесткой, победит сильнейший. Но я думаю, что Иван Владимирович, те ребята, которым вы вручали призы, во-первых, должны обязательно участвовать, во-вторых, у них чуть больше шансов на победу, да».
После такого знакового награждения и серьезного напутствия, победители регионального этапа просто не могут расслабиться, теперь ребята начнут усиленно готовиться к Всероссийскому конкурсу профмастерства.
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