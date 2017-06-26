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В конкурсе «Лучший лесничий» первое место занял Александр Наймушин из Слободского. А в номинации "Лучший лесной пожарный" победил Владимир Ирин из Юрьянского района. Также отметили отличившихся ребят по отдельным заданиям. Участники увезут с собой не только дипломы и подарки, но и хороший практический опыт, который в любой момент может пригодиться лесничему во время работы.

Потушить лесной пожар, определить породу дерева, подготовить деляночный столб - все это на время и качество. В Кировской области подвели итоги конкурса "Лучший лесничий" и "Лучший лесной пожарный". В церемонии награждения приняли участие глава Рослесхоза Иван Валентик и глава региона Игорь Васильев.На этом конкурсе лесничие вспоминают все, что должны уметь. Некоторые вещи на практике не пригождаются, а потому навык теряется. Например, деляночные столбы обычно готовят бензопилой, а по правилам соревнований, все нужно выполнить топором.Этапов много - начиная от знания законов до определения лесной породы по гербарию. Также лесничий должен выявить состав, полноту, высоту древостоя, потушить вовремя условный лесной пожар. Причем, критериев оценки много. Не только скорость, но и качество.Состязания проходили на территории Паркового лесничества. В них приняли участие больше 50 специалистов со всей области. Специально для конкурса подготовили полосу препятствий, участники преодолевали сложные лесные рельефы и осуществляли работу с мотопомпой на время. Лучших наградил лично руководитель Федерального агентства лесного хозяйства. Иван Валентик подчеркнул, что этот год богат на юбилеи и памятные даты. Самая важная, конечно, год экологии. Именно сейчас уделяется особое внимание лесной отрасли.После такого знакового награждения и серьезного напутствия, победители регионального этапа просто не могут расслабиться, теперь ребята начнут усиленно готовиться к Всероссийскому конкурсу профмастерства.