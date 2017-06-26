Поделиться новостью:

«Из-за спешки не успела пристегнуть своего ребенка к креслу. Если бы мы двигались дальше, конечно, он бы был пристегнут. Ребенок у меня всегда пристегнут, всегда находится в автокресле, то есть без автокресла мы не перевозим».

Инспекторы ДПС провели рейд "Детское автокресло". Летом эта тема особенно актуальна.Это место на Октябрьском проспекте инспекторы ДПС выбрали не случайно. Кировчане часто приезжают на машине с детьми погулять в парке у цирка. И не редко родители забывают, что ребенок в автомобиле не просто должен ехать в детском кресле, но и обязательно быть пристегнутым.Такие оправдания инспекторы ДПС слышат постоянно. Но проследить за тем, чтобы ребенок сидел в автокресле и не отстегивался - задача взрослых. Нужно с раннего детства приучать детей к удерживающим средствам и объяснять, что это необходимо для их безопасности. И помнить, что надежную защиту может обеспечить только правильно подобранное автокресло.Ну и конечно не стоит думать о том, что обычные ремни безопасности смогут обеспечить защиту ребенка при ДТП.За 2017 год в Кирове произошло уже почти полсотни ДТП с участием детей. И почти треть из них не были пристегнутым должным образом.