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Инспекторы ДПС провели рейд "Детское автокресло"

Сегодня, 17:26 | Просмотров: 101 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Инспекторы ДПС провели рейд "Детское автокресло". Летом эта тема особенно актуальна.
 
 
Это место на Октябрьском проспекте инспекторы ДПС выбрали не случайно. Кировчане часто приезжают на машине с детьми погулять в парке у цирка. И не редко родители забывают, что ребенок в автомобиле не просто должен ехать в детском кресле, но и обязательно быть пристегнутым.

Инспекторы ДПС провели рейд "Детское автокресло"ЮЛИЯ ОКУЛОВА, АВТОЛЮБИТЕЛЬ:
«Из-за спешки не успела пристегнуть своего ребенка к креслу. Если бы мы двигались дальше, конечно, он бы был пристегнут. Ребенок у меня всегда пристегнут, всегда находится в автокресле, то есть без автокресла мы не перевозим».
 
 
Такие оправдания инспекторы ДПС слышат постоянно. Но проследить за тем, чтобы ребенок сидел в автокресле и не отстегивался - задача взрослых. Нужно с раннего детства приучать детей к удерживающим средствам и объяснять, что это необходимо для их безопасности. И помнить, что надежную защиту может обеспечить только правильно подобранное автокресло.

Инспекторы ДПС провели рейд "Детское автокресло"АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Наличие абы, каких автокресел еще не гарантирует безопасность вашего ребенка в машине. Младенцам до года рекомендуются вот такие автолюльки, ну а ребятам постарше уже необходимо автокресло, причем их нельзя покупать на вырост, она должны соответствовать и росту и весу ребенка в данный момент».

Ну и конечно не стоит думать о том, что обычные ремни безопасности смогут обеспечить защиту ребенка при ДТП.

Инспекторы ДПС провели рейд "Детское автокресло"ЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ГИБДД КИРОВА:
«Использование штатных ремней безопасности рассчитано на людей, рост которых выше 140 сантиметров, при столкновениях может наступить удушье этим ремнем безопасности маленького пассажира».

За 2017 год в Кирове произошло уже почти полсотни ДТП с участием детей. И почти треть из них не были пристегнутым должным образом.


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