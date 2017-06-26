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Конкурс УФСИН среди ветеранов

Сегодня, 17:28 | Просмотров: 100 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном УФСИН впервые прошел региональный этап смотра-конкурса художественной самодеятельности среди ветеранов службы.

Региональный этап всероссийского конкурса проводится впервые, поэтому и для участников и для членов жюри это очень важное событие.

На отборочный этап заявилось 11 участников со всей Кировской области, которые представили свои таланты в трех номинациях: вокал, танец и оригинальный жанр. При этом, один участник может выступить сразу в нескольких номинациях.

Конкурс УФСИН среди ветерановАЛЬБЕРТ ПОМЕЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое главное в номерах наших ветеранов это то, что они уже заявились и желают принять участие. В основном будет оцениваться артистизм, подача образа, музыкальное оформление, поддержка зрителей. Самое главное это участие, как мы говорим».

Конкурсному жюри предстояла не простая задача, поскольку каждый из участников очень серьезно подготовился к отборочному этапу. Фаина Колупаева завилась в номинации оригинальный жанр, в которой она прочитала авторское стихотворение посвященное своему отцу, участнику великой отечественной войны. Как призналась Фаина Николаевна, творческая составляющая досталась по наследству.

Конкурс УФСИН среди ветерановФАИНА КОЛУПАЕВА, УЧАСТНИК ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА:
«И стихи читала и песни пела. Могу сказать, что это досталось по линии папы. Он был знаменитый гармонист, первый парень на деревне. Он нас приучал к культуре, пели, плясали, любили русскую песню».

По результатам первого этапа лучшие номера будут представлены в финале, который пройдет осенью в Москве.


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