Конкурс УФСИН среди ветеранов
Сегодня, 17:28 | Просмотров: 100 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Региональный этап всероссийского конкурса проводится впервые, поэтому и для участников и для членов жюри это очень важное событие.
На отборочный этап заявилось 11 участников со всей Кировской области, которые представили свои таланты в трех номинациях: вокал, танец и оригинальный жанр. При этом, один участник может выступить сразу в нескольких номинациях.
АЛЬБЕРТ ПОМЕЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое главное в номерах наших ветеранов это то, что они уже заявились и желают принять участие. В основном будет оцениваться артистизм, подача образа, музыкальное оформление, поддержка зрителей. Самое главное это участие, как мы говорим».
Конкурсному жюри предстояла не простая задача, поскольку каждый из участников очень серьезно подготовился к отборочному этапу. Фаина Колупаева завилась в номинации оригинальный жанр, в которой она прочитала авторское стихотворение посвященное своему отцу, участнику великой отечественной войны. Как призналась Фаина Николаевна, творческая составляющая досталась по наследству.
ФАИНА КОЛУПАЕВА, УЧАСТНИК ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА:
«И стихи читала и песни пела. Могу сказать, что это досталось по линии папы. Он был знаменитый гармонист, первый парень на деревне. Он нас приучал к культуре, пели, плясали, любили русскую песню».
По результатам первого этапа лучшие номера будут представлены в финале, который пройдет осенью в Москве.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|