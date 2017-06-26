Конкурс УФСИН среди ветеранов

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В областном УФСИН впервые прошел региональный этап смотра-конкурса художественной самодеятельности среди ветеранов службы.Региональный этап всероссийского конкурса проводится впервые, поэтому и для участников и для членов жюри это очень важное событие.На отборочный этап заявилось 11 участников со всей Кировской области, которые представили свои таланты в трех номинациях: вокал, танец и оригинальный жанр. При этом, один участник может выступить сразу в нескольких номинациях.Конкурсному жюри предстояла не простая задача, поскольку каждый из участников очень серьезно подготовился к отборочному этапу. Фаина Колупаева завилась в номинации оригинальный жанр, в которой она прочитала авторское стихотворение посвященное своему отцу, участнику великой отечественной войны. Как призналась Фаина Николаевна, творческая составляющая досталась по наследству.По результатам первого этапа лучшие номера будут представлены в финале, который пройдет осенью в Москве.