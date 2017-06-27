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Новости / Общество

Игорь Васильев лично проверил качество ремонта дорог

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 154 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Накануне качество ремонта дорог проверил врио губернатора Игорь Васильев. Вместе с общественными контролерами он побывал на проспекте Строителей и на участке дороги Киров-Русское.

Проспект Строителей вызывал много нареканий жителей микрорайона, именно его горожане просили отремонтировать в первую очередь. Однако, общественников не устраивает то, что на новом асфальте уже ведутся раскопки.

Игорь Васильев лично проверил качество ремонта дорогАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы ливневку поднимаем на тот уровень, который сделан, она так и предусмотрена по проекту, по заданию, ее делает Гордормостстрой, кто основной здесь подрядчик, по фурам - мы все дороги закрываем, как только подрядчик готов приступить к работам, я издаю распоряжение, подрядчик может перекрывать, это законно будет».

Больше всего нареканий у группы контроля вызвал ремонта на участке дороги Киров-Русское. Подрядчик уже был вынужден переделывать работу за свой счет.

- Дождь идет - тоже хорошо, мы начали подметать, все пылится, дождь прошел вчера, промыли всю дорогу, дорога чистая, готовы сегодня километр пройти
- Два комплекса работает?
- Да, один идет с черным щебнем, другой сразу закладывается Б2, первый же участок был у нас неудачный, когда мы Б2 не закрыли, и раскатали черный щебень, все, теперь каждый день закрываем.
- То есть, сразу получается полностью закрытая дорога?
- Да, машины уже могут ехать.

Общественники постоянно следят за качественным выполнением дорожных работ, и за тем, чтобы привлечённые средства в рамках муниципальных контрактов были использованы правильно.

Игорь Васильев лично проверил качество ремонта дорогАЛЕКСАНДР ГАЛИЦКИХ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Там не только члены Общественной палаты, много экспертов привлечено, и так вошли ребята в дело, они сами ездят ежедневно по дорогам, отслеживают, выкладывают все на специальных ресурсах, вызывают к себе подрядчиков на рабочую группу, видна эта заинтересованность в том, чтобы, как говорит Игорь Владимирович, не деньги были освоены, а чтобы дороги построены были у нас в Кирове».

Отметим, что подобные рейды по ремонтируемым дорогам проводятся регулярно и областными властями.

Игорь Васильев лично проверил качество ремонта дорогМИХАИЛ ПОРШНЕВ, И. О. МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На текущий момент по 66 объектам - выполнено 19, на 15 ведутся работы, отставания в графике нет, и мы очень надеемся, что и в следующем году по проекту "Безопасные и качественные дороги" федеральные деньги будут выданы в полном объеме».

Участники группы контроля побывали также на улице Менделеева, где отремонтирована не только проезжая часть, здесь идут работы и по укладке новых тротуаров, к озеленению подготовлены газоны. Такой комплексный подход нужен везде, отметил глава региона.

Игорь Васильев лично проверил качество ремонта дорогИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас получился, какой симбиоз - руководитель региона вошел в рабочую группу, привлек деньги, город занимается организацией работ, а мы контролируем, как эти деньги тратятся, и делаем это открыто для жителей, мне кажется, это самое главное».

По итогам проверки Игорь Васильев выступил с предложением на этой неделе провести в городской администрации рабочую встречу с привлечением заинтересованных общественников, чтобы обсудить все поднятые в ходе поездки вопросы.


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