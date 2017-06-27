Игорь Васильев лично проверил качество ремонта дорог

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Накануне качество ремонта дорог проверил врио губернатора Игорь Васильев. Вместе с общественными контролерами он побывал на проспекте Строителей и на участке дороги Киров-Русское.Проспект Строителей вызывал много нареканий жителей микрорайона, именно его горожане просили отремонтировать в первую очередь. Однако, общественников не устраивает то, что на новом асфальте уже ведутся раскопки.Больше всего нареканий у группы контроля вызвал ремонта на участке дороги Киров-Русское. Подрядчик уже был вынужден переделывать работу за свой счет.Общественники постоянно следят за качественным выполнением дорожных работ, и за тем, чтобы привлечённые средства в рамках муниципальных контрактов были использованы правильно.Отметим, что подобные рейды по ремонтируемым дорогам проводятся регулярно и областными властями.Участники группы контроля побывали также на улице Менделеева, где отремонтирована не только проезжая часть, здесь идут работы и по укладке новых тротуаров, к озеленению подготовлены газоны. Такой комплексный подход нужен везде, отметил глава региона.По итогам проверки Игорь Васильев выступил с предложением на этой неделе провести в городской администрации рабочую встречу с привлечением заинтересованных общественников, чтобы обсудить все поднятые в ходе поездки вопросы.