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Жители Орлова отметили главный летний праздник «Орловская ладья»

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 112 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Народные гуляния, окрашенные в черно-белые цвета. Жители Орлова шестой год подряд собираются на городском стадионе, чтобы дружно отметить главный летний праздник. Называется он "Орловская ладья" и посвящен шахматам.

То, что шахматы - это не просто доска с фигурами горожане, поняли давно. Стоило им побывать на первом фестивале, как они совсем по-иному стали воспринимать древнюю игру. Любовь Усатова ради нее взялась за велюр и хлопок.

Жители Орлова отметили главный летний праздник «Орловская ладья»ЛЮБОВЬ УСАТОВА, ПЕНСИОНЕРКА:
«Подумала, что и кого мне сделать. Моя работа вся эта мягкая игрушка детская. Решила сделать мишек и вот нарядила их. Сделала ладьи белую и черную. Хотела даже назвать их день и ночь».

Шахматные шедевры здесь можно встретить в большом количестве. Как и людей, готовых воплотить в реальность черно-белые творческие фантазии. Этого праздника в Орлове ждут и заранее готовятся к нему. Мастер-классы, обширная концертная программа и дефиле шахматных нарядов. Это и многое превращает один день из жизни города в самый незабываемый в году.

Жители Орлова отметили главный летний праздник «Орловская ладья»ЕВГЕНИЙ ШАМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь спортивная составляющая отходит на второй план. Хотя люди существа азартные. Тем более, шахматисты. Они садятся играть, забывают обо всем. Начинают стараться друг у друга выиграть».

Валерий Удалов считает, что в его возрасте шахматы оптимальный вариант досуга. В свободное время играет, в основном, с пенсионерами. Великим мастером себя не считает, хотя первый разряд у него есть. Фестивальный турнир старается не пропускать и приходить на него с конкретной целью.

Жители Орлова отметили главный летний праздник «Орловская ладья»ВАЛЕРИЙ УСАТОВ:
«Если игрок сильнее, значит, он должен выигрывать. А я уже устарел, восьмой десяток идет. Главное не игра, а участие».

На "Орловской ладье" играются партии в блиц. К участию допускаются все желающие. Шансом блеснуть гроссмейстерским мастерством пользуются многие. Но не у всех получается успешно преодолеть все три шахматные стадии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль.

Жители Орлова отметили главный летний праздник «Орловская ладья»ДАНИЛ САЛАХУТДИНОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Плохо, немного не рассчитал варианты. У меня их было два».

Победы в партиях основываются на опыте, считают юные шахматисты. Поэтому, в Орлов они приезжают, имея за плечами годы игровой практики, построенные на ежедневных умственных тренировках.

Жители Орлова отметили главный летний праздник «Орловская ладья»АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Ну, мы решаем задачки, учим стратегию и играем друг с другом».

Шахматный праздник уже открыл немало молодых одаренных игроков по области. В том числе и с Орлова, где за передвижение фигур берутся даже малыши из детских садов.

Жители Орлова отметили главный летний праздник «Орловская ладья»СЕРГЕЙ КЫРЧАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ "ОРЛОВСКАЯ ЛАДЬЯ":
«Вот у меня мальчик есть. В первом классе учится, третий год занимается. Ездит на областные соревнования. В призерах пока не был, но четвертые места занимает. Это на уровне региона, считаю, нормально».

В планах Сергея Кырчанова продвигать шахматы в школы и проводить семейные турниры. Ну а что касается его главного детища, фестиваля "Орловская Ладья", то ему еще есть куда расти как по масштабу, так и по новым задумкам в программе его проведения.


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