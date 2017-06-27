Жители Орлова отметили главный летний праздник «Орловская ладья»

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Народные гуляния, окрашенные в черно-белые цвета. Жители Орлова шестой год подряд собираются на городском стадионе, чтобы дружно отметить главный летний праздник. Называется он "Орловская ладья" и посвящен шахматам.То, что шахматы - это не просто доска с фигурами горожане, поняли давно. Стоило им побывать на первом фестивале, как они совсем по-иному стали воспринимать древнюю игру. Любовь Усатова ради нее взялась за велюр и хлопок.Шахматные шедевры здесь можно встретить в большом количестве. Как и людей, готовых воплотить в реальность черно-белые творческие фантазии. Этого праздника в Орлове ждут и заранее готовятся к нему. Мастер-классы, обширная концертная программа и дефиле шахматных нарядов. Это и многое превращает один день из жизни города в самый незабываемый в году.Валерий Удалов считает, что в его возрасте шахматы оптимальный вариант досуга. В свободное время играет, в основном, с пенсионерами. Великим мастером себя не считает, хотя первый разряд у него есть. Фестивальный турнир старается не пропускать и приходить на него с конкретной целью.На "Орловской ладье" играются партии в блиц. К участию допускаются все желающие. Шансом блеснуть гроссмейстерским мастерством пользуются многие. Но не у всех получается успешно преодолеть все три шахматные стадии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль.Победы в партиях основываются на опыте, считают юные шахматисты. Поэтому, в Орлов они приезжают, имея за плечами годы игровой практики, построенные на ежедневных умственных тренировках.Шахматный праздник уже открыл немало молодых одаренных игроков по области. В том числе и с Орлова, где за передвижение фигур берутся даже малыши из детских садов.В планах Сергея Кырчанова продвигать шахматы в школы и проводить семейные турниры. Ну а что касается его главного детища, фестиваля "Орловская Ладья", то ему еще есть куда расти как по масштабу, так и по новым задумкам в программе его проведения.