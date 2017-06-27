Жильцы дома на Менделеева боятся собственной крыши

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Жильцы дома на улице Воровского каждый день с опаской выходят из подъезда. С крыши угрожающе свисают бетонные плиты.В течение дня нам удалось дозвониться до управляющей компании. Инженер Андрей Калинин заверил, что нарушение будет устранено в ближайшее время - буквально через пару часов после нашей съемки. Но спустя обещанное время местные жители его слова так и не подтвердили. Мы будем следить за развитием событий.