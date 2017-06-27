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Жильцы дома на Менделеева боятся собственной крыши

Сегодня, 11:00 | Просмотров: 131 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Жильцы дома на улице Воровского каждый день с опаской выходят из подъезда. С крыши угрожающе свисают бетонные плиты.

Жильцы дома на Менделеева боятся собственной крышиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С крыши дома №133 по улице Воровского открывается живописный вид. Смотреть надо не вдаль, а гораздо ближе. Бетонная плита отошла от своего места. Теперь свисает над прохожими. Местные жители заметили это три года назад, сообщили в управляющую компанию. Однако, три года прошло, но ничего не изменилось».

Жильцы дома на Менделеева боятся собственной крышиАЛЕКСЕЙ СКРЯБИН:
«С каждым годом они торчат все больше и больше. И так по всему периметру. Исправлять это не хотят, там двор проходной. Магазин, ходят дети, ходят люди это все может упасть рано или поздно. Никому нет дела до этого. У меня тоже и окошки, и я с ребенком хожу. Это не безопасно».

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Рядом с домом располагается, здесь регулярно гуляют, как маленькие местные жители, так и дети гостей торгового центра. Ранее эта плита находилась в точно таком же положении, только с другой стороны. Однако местные жители своими силами устранили угрозу. Двор этого дома является проходным. Рядом располагается крупный торговый центр, а на улице Менделеева остановка общественного транспорта. Эти плиты нависли над головами прохожих, за разъяснениями мы обратились в управляющую компанию».

В течение дня нам удалось дозвониться до управляющей компании. Инженер Андрей Калинин заверил, что нарушение будет устранено в ближайшее время - буквально через пару часов после нашей съемки. Но спустя обещанное время местные жители его слова так и не подтвердили. Мы будем следить за развитием событий.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дорога разбита, стоит пойти дождю, сразу же образовывается глубокая лужа. Прохожим приходится прижиматься к стенке, а это самое опасное место, многие даже не подозревают, что сверху над ними нависают тяжелые бетонные плиты».


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