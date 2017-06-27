В Кировской области продолжат пилотный проект "Социальный контракт".
Сегодня, 17:13 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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Такое решение было принято сегодня на заседании Правительства Кировской области.
Напомним, что данная мера соцподдержки действует в нашем регионе с 2014 года.
Помощь оказывается многодетным и неполным семьям, максимальный размер пособия 35 тысяч рублей.
Изначально социальный контракт запускался для сельских территорий - семьи брали деньги на развитие личного подсобного хозяйства. Далее проект распространился и на городские территории и их жители получили право приобрести швейное и вязальное оборудование, строительный и садовый инструмент.
На данный момент "социальный контракт" охватывает не все муниципальные районы, поэтому было принято решение о расширении географии проекта и включении его в бюджет 2018 года.
Были опрошены семьи - потенциальные участники программы. В итоге к проекту присоединятся Верхошижемский, Лебяжский и Уржумский районы.
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