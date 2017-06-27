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Кировский полк ППС провел день открытых дверей для студентов юридической академии

Сегодня, 17:58 | Просмотров: 22 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Кировский полк патрульно-постовой службы провел день открытых дверей для студентов юридической академии.

Будущие юристы присматриваются к потенциальному месту работы. Служба в полиции - один из возможных вариантов их трудового пути. А полицейские, таким образом, решают свои кадровые вопросы

Кировский полк ППС провел день открытых дверей для студентов юридической академииОЛЕГ ПЕРМИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА:
«Основная цель - популяризация нашей службы, в целом службы в полиции, привлечение к нам на службу молодых людей, девушек для дальнейшего прохождения службы непосредственно в полиции, непосредственно на улицах нашего города».

Ребятам рассказали об особенностях несение службы в ППС. Показали технику, которая стоит на вооружении блюстителей закона, и продемонстрировали работу кинолога. Умнейший пёс, который только что вернулся с соревнований, сорвал аплодисменты зрителей.

История полка патрульной службы насчитывает без малого сто лет. И за эти годы были здесь и свои герои и свои легенды, которые бережно передаются из поколения в поколение. Силами сотрудников создали настоящий музей. Немаловажную роль в сохранении традиций несут и трудовые династии.

Кировский полк ППС провел день открытых дверей для студентов юридической академииСЕРГЕЙ АРТЕМЬЕВ, ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
«Примером послужил отец еще можно сказать с детства, потом ушел в армию и после армии стазу решил проходить все комиссии и устраиваться сюда в батальон».

Хотя отец от сына ничего не скрывал и не приукрашивал.

СЕРГЕЙ АРТЕМЬЕВ, ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
«Сложно, но все переносится со временем, привыкается ко всему. График такой тоже сложный, но никто не говорил, что будет легко».

Работа в полиции сложная, но дает немало льгот и преимуществ. Так, например, для молодых людей можно получить бесплатное образование в профильном ВУЗе

СЕРГЕЙ АРТЕМЬЕВ, ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
«После того, как мы здесь в Кирове аттестовались, мы ездили в казанский юридический институт, там проходили первоначальную подготовку, она полгода проходила, там в принципе можно у них же и поступать на высшее юридическое образование именно уже по части МВД».

Ну и, конечно, будущих кандидатов на вакантные места в полиции привлекает уверенность в завтрашнем дне, которую дает служба в правоохранительных органах

Кировский полк ППС провел день открытых дверей для студентов юридической академииЕКАТЕРИНА СИМАКОВА, СТУДЕНТКА 2 КУРСА МФЮА:
«Это социальная обеспеченность, это от государства все-таки идет, стабильность какая то».

КАМИЛА АЛЕХИНА, СТУДЕНТКА 2 КУРСА МФЮА:
«Планов очень много, но хотелось бы в полицию, все равно стоит попробовать».

Кировский полк ППС провел день открытых дверей для студентов юридической академииМАРИЯ ЗЕНКОВА, СТУДЕНТКА 2 КУРСА МФЮА:
«Какой-то карьерный рост, опыт, безусловно, для себя и ну не знаю интересно. Лично мне интересно».

Тем более что с постовых начинали многие из тех, кто дослужился до больших звезд на погонах.

Кировский полк ППС провел день открытых дверей для студентов юридической академииАЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ УВД ГОРОДА КИРОВА:
«Здесь по большому счету кузница кадров, как бы ни говорили патрульно-постовая служба это кузница кадров. Весь руководящий состав по большому счету этого подразделения это бывшие постовые, большая часть руководящего состава подразделений Кировской области, они тоже начинали службу здесь».

Ну и конечно, молодежь привлекает то, что служба в полиции - это живая работа и сколько бы лет здесь не отработал, никогда не будет дня похожего на другой. Каждая новая смена несет свои задачи и ставит новые цели.


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