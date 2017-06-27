Кировский полк ППС провел день открытых дверей для студентов юридической академии

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Кировский полк патрульно-постовой службы провел день открытых дверей для студентов юридической академии.Будущие юристы присматриваются к потенциальному месту работы. Служба в полиции - один из возможных вариантов их трудового пути. А полицейские, таким образом, решают свои кадровые вопросыРебятам рассказали об особенностях несение службы в ППС. Показали технику, которая стоит на вооружении блюстителей закона, и продемонстрировали работу кинолога. Умнейший пёс, который только что вернулся с соревнований, сорвал аплодисменты зрителей.История полка патрульной службы насчитывает без малого сто лет. И за эти годы были здесь и свои герои и свои легенды, которые бережно передаются из поколения в поколение. Силами сотрудников создали настоящий музей. Немаловажную роль в сохранении традиций несут и трудовые династии.Хотя отец от сына ничего не скрывал и не приукрашивал.Работа в полиции сложная, но дает немало льгот и преимуществ. Так, например, для молодых людей можно получить бесплатное образование в профильном ВУЗеНу и, конечно, будущих кандидатов на вакантные места в полиции привлекает уверенность в завтрашнем дне, которую дает служба в правоохранительных органахТем более что с постовых начинали многие из тех, кто дослужился до больших звезд на погонах.Ну и конечно, молодежь привлекает то, что служба в полиции - это живая работа и сколько бы лет здесь не отработал, никогда не будет дня похожего на другой. Каждая новая смена несет свои задачи и ставит новые цели.