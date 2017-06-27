Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на Казанской

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255 объектов социальной сферы в нашем регионе прошли адаптацию под нужды людей с ограниченными возможностями. Программа "Доступная среда" охватила учреждения образования, культуры и здравоохранения. Позаботились о комфорте инвалидов и в Кировском центре реабилитации на Казанской. Возможности этого учреждения изучила Юлия Шалаева.Эта подъемная платформа специально оборудована для инвалидов-колясочников. Чтобы спустится в цокольный этаж Центра реабилитации им не нужна помощь, платформой человек может управлять самостоятельно. Кроме того, для удобства людей с ограниченными возможностями здесь работает больной лифт, по всему Центру установлены поручни, для слабовидящих есть тактильные знаки, для пациентов со слабым слухом переносная индукционная пеля.Создать комфортную и доступную среду в центре было приоритетной задачей. Пациенты здесь, как нигде нуждаются в заботе и внимании.Артрозы, артриты, спастические порезы - парафинотерапия улучшает кровообращение, снимает лишний тонус, расслабляет. Особое внимание в центре уделяют пациентам с заболеваниями нервной системы. Для них здесь установили четырехкамерную струйно-контрастную ванну.Процедура не только приятная, но и полезная для сосудов.А это зал, где занимаются лечебной физкультурой. Физические упражнения являются важной частью реабилитации, их назначают всем, но программа тренировок у каждого пациента индивидуальная.Суть реабилитации - комплексный подход. День пациента расписан с утра до вечера, скучать здесь никому не дают.Надежда обратилась в центр после страшной аварии. Девушка училась заново двигаться, поначалу было тяжело - тело не слушалось.А вот и та самая комната. Здесь пациенты восстанавливают бытовые навыки. Есть даже специальные тренажеры для разработки мелком моторики. В качестве релакса рисование песком на стекле.А еще в центре есть творческие мастерские. Заняться там можно чем угодно, от рукоделия, до моделирования. Евгений Шилов любит конструировать. Недавно он закончил свой первый мост.Пройти восстановительную терапию здесь может любой гражданин от 18 лет. С перечнем необходимых документов и условиями приема можно познакомиться на сайте Центра реабилитации на Казанской.