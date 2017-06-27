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Новости / Общество

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на Казанской

Сегодня, 18:02 | Просмотров: 15 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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255 объектов социальной сферы в нашем регионе прошли адаптацию под нужды людей с ограниченными возможностями. Программа "Доступная среда" охватила учреждения образования, культуры и здравоохранения. Позаботились о комфорте инвалидов и в Кировском центре реабилитации на Казанской. Возможности этого учреждения изучила Юлия Шалаева.

- Нажимаем на кнопку, и платформа спускает нас вниз по лестнице.

Эта подъемная платформа специально оборудована для инвалидов-колясочников. Чтобы спустится в цокольный этаж Центра реабилитации им не нужна помощь, платформой человек может управлять самостоятельно. Кроме того, для удобства людей с ограниченными возможностями здесь работает больной лифт, по всему Центру установлены поручни, для слабовидящих есть тактильные знаки, для пациентов со слабым слухом переносная индукционная пеля.

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на КазанскойКСЕНИЯ СУМАРОКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Так как жилые комнаты располагаются на 3,4 этажах, в случае пожара у нас есть гусеничный эвакуатор, который позволяет перемещать маломобильных граждан».

Создать комфортную и доступную среду в центре было приоритетной задачей. Пациенты здесь, как нигде нуждаются в заботе и внимании.

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на КазанскойАЛЕКСАНДР БАЛЫБЕРДИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Инвалиды получают услуги по опорно-двигательному аппарату, по восстановительному лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Это люди с разными группами инвалидности, они проходят реабилитацию 28 дней».

- Ручку кладем, заворачиваем, укрываем одеялом, и они у нас так сидят - очень тепло.

Артрозы, артриты, спастические порезы - парафинотерапия улучшает кровообращение, снимает лишний тонус, расслабляет. Особое внимание в центре уделяют пациентам с заболеваниями нервной системы. Для них здесь установили четырехкамерную струйно-контрастную ванну.

- Вам приятно, нравится?
- Нравится, да.

Процедура не только приятная, но и полезная для сосудов.

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на КазанскойЛЮБОВЬ БОЯРИНЦЕВА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ФИЗИОТЕРАПИИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:
«Расширяются сосуды, улучшается кровообращение, лимфоток, нервная проходимость, двигательная активность конечно».

- Раз, два, три.

А это зал, где занимаются лечебной физкультурой. Физические упражнения являются важной частью реабилитации, их назначают всем, но программа тренировок у каждого пациента индивидуальная.

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на КазанскойКОНСТАНТИН КИСЕЛЕВ, ИНСТРУКТОР ЛФК ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Тренажеры у нас кардио и силовые. На кардио укрепление сердечно-сосудистой системы, после различных травм».

Суть реабилитации - комплексный подход. День пациента расписан с утра до вечера, скучать здесь никому не дают.

АЛЕКСАНДР БАЛЫБЕРДИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Специалисты уникальные, опыт большой, способны поднимать человека на ноги за несколько циклов. Уходя от нас, почти полностью восстанавливают здоровье».

- Ножницы - ручки напрягли, раз, два, ручки прямые.

Надежда обратилась в центр после страшной аварии. Девушка училась заново двигаться, поначалу было тяжело - тело не слушалось.

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на КазанскойНАДЕЖДА ЕДИГАЕВА, ИНСТРУКТОР ПО ЛФК ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Только глаза у нее были. Руки поднимали вместе, ноги тоже, она ничего не могла. Сейчас сама руками двигает с утяжелителями, поворачивается, на четвереньки начинаем вставать».

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на КазанскойИРИНА, ПАЦИЕНТКА ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Так как у меня шейный отдел, у меня не работают руки. Здесь со мной занимаются в кабинете бытовой реабилитации. Такого кабинета я нигде не видела».

А вот и та самая комната. Здесь пациенты восстанавливают бытовые навыки. Есть даже специальные тренажеры для разработки мелком моторики. В качестве релакса рисование песком на стекле.

- Приветливый, теплый, хорошо, нравится очень.

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на КазанскойОЛЬГА ГОГОЛЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Это не традиционный метод ИЗО. Развитие мелкой моторики, улучшение тактильной чувствительности, расслабление. Жизнь продолжается, и человек даже с заболеванием может творить».

А еще в центре есть творческие мастерские. Заняться там можно чем угодно, от рукоделия, до моделирования. Евгений Шилов любит конструировать. Недавно он закончил свой первый мост.

Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на КазанскойВЛАДИМИР ПОЛЕВЩИКОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Первоначально, когда Женя пришел, ему с трудом удавалось собирать детали. А сейчас посмотрите, какой чудесный мост он собрал. Я вижу прогресс на лицо».

Пройти восстановительную терапию здесь может любой гражданин от 18 лет. С перечнем необходимых документов и условиями приема можно познакомиться на сайте Центра реабилитации на Казанской.


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