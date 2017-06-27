Программа "Доступная среда" - в Центре реабилитации на Казанской
Сегодня, 18:02 | Просмотров: 15 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- Нажимаем на кнопку, и платформа спускает нас вниз по лестнице.
Эта подъемная платформа специально оборудована для инвалидов-колясочников. Чтобы спустится в цокольный этаж Центра реабилитации им не нужна помощь, платформой человек может управлять самостоятельно. Кроме того, для удобства людей с ограниченными возможностями здесь работает больной лифт, по всему Центру установлены поручни, для слабовидящих есть тактильные знаки, для пациентов со слабым слухом переносная индукционная пеля.
КСЕНИЯ СУМАРОКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Так как жилые комнаты располагаются на 3,4 этажах, в случае пожара у нас есть гусеничный эвакуатор, который позволяет перемещать маломобильных граждан».
Создать комфортную и доступную среду в центре было приоритетной задачей. Пациенты здесь, как нигде нуждаются в заботе и внимании.
АЛЕКСАНДР БАЛЫБЕРДИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Инвалиды получают услуги по опорно-двигательному аппарату, по восстановительному лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Это люди с разными группами инвалидности, они проходят реабилитацию 28 дней».
- Ручку кладем, заворачиваем, укрываем одеялом, и они у нас так сидят - очень тепло.
Артрозы, артриты, спастические порезы - парафинотерапия улучшает кровообращение, снимает лишний тонус, расслабляет. Особое внимание в центре уделяют пациентам с заболеваниями нервной системы. Для них здесь установили четырехкамерную струйно-контрастную ванну.
- Вам приятно, нравится?
- Нравится, да.
Процедура не только приятная, но и полезная для сосудов.
ЛЮБОВЬ БОЯРИНЦЕВА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ФИЗИОТЕРАПИИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:
«Расширяются сосуды, улучшается кровообращение, лимфоток, нервная проходимость, двигательная активность конечно».
- Раз, два, три.
А это зал, где занимаются лечебной физкультурой. Физические упражнения являются важной частью реабилитации, их назначают всем, но программа тренировок у каждого пациента индивидуальная.
КОНСТАНТИН КИСЕЛЕВ, ИНСТРУКТОР ЛФК ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Тренажеры у нас кардио и силовые. На кардио укрепление сердечно-сосудистой системы, после различных травм».
Суть реабилитации - комплексный подход. День пациента расписан с утра до вечера, скучать здесь никому не дают.
АЛЕКСАНДР БАЛЫБЕРДИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Специалисты уникальные, опыт большой, способны поднимать человека на ноги за несколько циклов. Уходя от нас, почти полностью восстанавливают здоровье».
- Ножницы - ручки напрягли, раз, два, ручки прямые.
Надежда обратилась в центр после страшной аварии. Девушка училась заново двигаться, поначалу было тяжело - тело не слушалось.
НАДЕЖДА ЕДИГАЕВА, ИНСТРУКТОР ПО ЛФК ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Только глаза у нее были. Руки поднимали вместе, ноги тоже, она ничего не могла. Сейчас сама руками двигает с утяжелителями, поворачивается, на четвереньки начинаем вставать».
ИРИНА, ПАЦИЕНТКА ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЗАНСКОЙ:
«Так как у меня шейный отдел, у меня не работают руки. Здесь со мной занимаются в кабинете бытовой реабилитации. Такого кабинета я нигде не видела».
А вот и та самая комната. Здесь пациенты восстанавливают бытовые навыки. Есть даже специальные тренажеры для разработки мелком моторики. В качестве релакса рисование песком на стекле.
- Приветливый, теплый, хорошо, нравится очень.
ОЛЬГА ГОГОЛЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Это не традиционный метод ИЗО. Развитие мелкой моторики, улучшение тактильной чувствительности, расслабление. Жизнь продолжается, и человек даже с заболеванием может творить».
А еще в центре есть творческие мастерские. Заняться там можно чем угодно, от рукоделия, до моделирования. Евгений Шилов любит конструировать. Недавно он закончил свой первый мост.
ВЛАДИМИР ПОЛЕВЩИКОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Первоначально, когда Женя пришел, ему с трудом удавалось собирать детали. А сейчас посмотрите, какой чудесный мост он собрал. Я вижу прогресс на лицо».
Пройти восстановительную терапию здесь может любой гражданин от 18 лет. С перечнем необходимых документов и условиями приема можно познакомиться на сайте Центра реабилитации на Казанской.
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