В Кирове 22-летнего молодого человека приговорили к 2,6 годам лишения свободы за призывы к терроризму.

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Приволжский окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего кировчанина.

Он признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма), ч. 1 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти в отношении группы лиц по признаку их отношения к религии с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В 2015 году молодой человек проживал в Кирове. На открытой для всех пользователей личной странице социальной сети «ВКонтакте» он разместил аудиозаписи, которые, по заключению экспертов, содержали призывы к участию в терроризме и признаки возбуждения ненависти по отношению к немусульманам и атеистам.

Действия молодого человека были пресечены сотрудниками УФСБ и центра противодействию экстремизму УМВД России по Кировской области.

Суд признал его виновным и, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии-поселении.

Приговор суда вступил в законную силу.