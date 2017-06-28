В Кирове 22-летнего молодого человека приговорили к 2,6 годам лишения свободы за призывы к терроризму.
Сегодня, 08:56 | Просмотров: 168 | Версия для печати
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Приволжский окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего кировчанина.
Он признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма), ч. 1 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти в отношении группы лиц по признаку их отношения к религии с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
В 2015 году молодой человек проживал в Кирове. На открытой для всех пользователей личной странице социальной сети «ВКонтакте» он разместил аудиозаписи, которые, по заключению экспертов, содержали призывы к участию в терроризме и признаки возбуждения ненависти по отношению к немусульманам и атеистам.
Действия молодого человека были пресечены сотрудниками УФСБ и центра противодействию экстремизму УМВД России по Кировской области.
Суд признал его виновным и, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии-поселении.
Приговор суда вступил в законную силу.
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