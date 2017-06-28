Кировчане привезли сразу пять грантов с Молодежного форума «iВолга-2017»
Сегодня, 10:22 | Просмотров: 88 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Кировчане представили более 80 проектов. От предпринимательских старт-апов до инновационных разработок в сфере экологии. Студенты Вятского госуниверситета создали технологию по очистке промышленных стоков от тяжёлых металлов. На молодежном форуме они завоевали приз зрительских симпатий и выиграли грант на 200 тысяч рублей. На эти деньги смогут испытать свой прибор уже не в лабораторных, а промышленных масштабах.
ОЛЬГА БЕРВИЦКАЯ, МАГИСТРАНТ ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Ионы тяжелых металлов являются токсичными и для нашего организма, и для окружающей среды, и возникает экологическая проблема. Мы предлагаем аппарат, который способен выделить ионы тяжелых металлов из воды и вернуть их обратно в процесс. Таким образом, мы получаем безотходную очистку, и плюс к этому возвращаем все ценные компоненты обратно на производство».
26 наших проектов прошли на федеральный этап отбора. Добавим, что результаты этого года заметно отличаются от прошлого. Тогда кировчане оказались на последней строчке рейтинга. А сегодня - на достойном третьем месте.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В опорном вузе была создана специальная школа подготовки, и все это, вместе с активной работой министерства по делам молодежи, дало свои плоды. Мы показали, что мы качественно даже не третьи, а вторые. Потому что, например, первое место, заняла молодежь Самары, но у них в 6-7 раз больше было участников, чем у нас. А мы фактически наравне с Татарстаном по количеству грантов».
Вернувшись домой, ребята поделились впечатлениями и пожеланиями. Кому-то нужна материальная поддержка, кому-то информационная, а в некоторых случаях будет достаточно письма от правительства. Врио губернатора Игорь Васильев пообещал помочь и предложил еще раз встретиться в новом учебном году уже в университете.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проекты были самые разные - от поддержки людей с ограниченными возможностями, иным словами, социальные проекты. От проектов по работе с детьми разных категорий, из малообеспеченных семей, с трудными подростками, детей творческих. До абсолютно коммерческих проектов, которые уже сейчас, в ближайшее время могут быть реализованы не только на Кировских предприятиях, но и в целом по стране. Это проекты в сфере гальванического производства, в сфере экологии, где готовятся открытые информационные системы».
Закончилась встреча праздничным концертом в честь Дня молодежи и награждением победителей.
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