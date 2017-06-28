ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

28 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.8843
EURO: 65.9563
Погода в городе Кирове:
днём:  +18...+20°C
вечером:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировчане привезли сразу пять грантов с Молодежного форума «iВолга-2017»

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 88 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировчане впервые привезли сразу пять грантов с Молодежного форума «iВолга-2017». Кто особо отличился?

Кировчане представили более 80 проектов. От предпринимательских старт-апов до инновационных разработок в сфере экологии. Студенты Вятского госуниверситета создали технологию по очистке промышленных стоков от тяжёлых металлов. На молодежном форуме они завоевали приз зрительских симпатий и выиграли грант на 200 тысяч рублей. На эти деньги смогут испытать свой прибор уже не в лабораторных, а промышленных масштабах.

Кировчане привезли сразу пять грантов с Молодежного форума «iВолга-2017»ОЛЬГА БЕРВИЦКАЯ, МАГИСТРАНТ ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Ионы тяжелых металлов являются токсичными и для нашего организма, и для окружающей среды, и возникает экологическая проблема. Мы предлагаем аппарат, который способен выделить ионы тяжелых металлов из воды и вернуть их обратно в процесс. Таким образом, мы получаем безотходную очистку, и плюс к этому возвращаем все ценные компоненты обратно на производство».

26 наших проектов прошли на федеральный этап отбора. Добавим, что результаты этого года заметно отличаются от прошлого. Тогда кировчане оказались на последней строчке рейтинга. А сегодня - на достойном третьем месте.

Кировчане привезли сразу пять грантов с Молодежного форума «iВолга-2017»ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В опорном вузе была создана специальная школа подготовки, и все это, вместе с активной работой министерства по делам молодежи, дало свои плоды. Мы показали, что мы качественно даже не третьи, а вторые. Потому что, например, первое место, заняла молодежь Самары, но у них в 6-7 раз больше было участников, чем у нас. А мы фактически наравне с Татарстаном по количеству грантов».
 
Вернувшись домой, ребята поделились впечатлениями и пожеланиями. Кому-то нужна материальная поддержка, кому-то информационная, а в некоторых случаях будет достаточно письма от правительства. Врио губернатора Игорь Васильев пообещал помочь и предложил еще раз встретиться в новом учебном году уже в университете.

Кировчане привезли сразу пять грантов с Молодежного форума «iВолга-2017»ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проекты были самые разные - от поддержки людей с ограниченными возможностями, иным словами, социальные проекты. От проектов по работе с детьми разных категорий, из малообеспеченных семей, с трудными подростками, детей творческих. До абсолютно коммерческих проектов, которые уже сейчас, в ближайшее время могут быть реализованы не только на Кировских предприятиях, но и в целом по стране. Это проекты в сфере гальванического производства, в сфере экологии, где готовятся открытые информационные системы».

Закончилась встреча праздничным концертом в честь Дня молодежи и награждением победителей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Санчурском районе "Волга" улетела в кювет.

11:29 28.06.2017


В Санчурском районе "Волга" улетела в кювет.

В Кирове произошло тройное ДТП.

11:26 28.06.2017


В Кирове произошло тройное ДТП.

В Кирове водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку.

11:23 28.06.2017


В Кирове водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку.

На Победиловском тракте автоледи на "Лексусе" врезалась в автобус.

11:18 28.06.2017


На Победиловском тракте автоледи на "Лексусе" врезалась в автобус.

В Вятскополянском районе в пруду утонул 4-летний мальчик.

11:13 28.06.2017


В Вятскополянском районе в пруду утонул 4-летний мальчик.

Прокуратура выявила нарушения в новом доме для переселенцев из ветхого жилья.

9:58 28.06.2017


Прокуратура выявила нарушения в новом доме для переселенцев из ветхого жилья.

Прокуратура обязала ООО «УК Ленинского района г. Кирова» отремонтировать туалет в доме на улице Красный Химик.

9:49 28.06.2017


Прокуратура обязала ООО «УК Ленинского района г. Кирова» отремонтировать туалет в доме на улице Красный Химик.

Все новости

Вести. Кировская область

Сотрудники ГИБДД провели спортивную эстафету по ПДД в городском лагере «Салют»

11:52 28.06.2017


Сотрудники ГИБДД провели спортивную эстафету по ПДД в городском лагере «Салют»

В Кирове открылся «Православный кинозал»

11:50 28.06.2017


В Кирове открылся «Православный кинозал»

Открытие кинотеатра «Мир». Архив ГТРК Вятка, 1959 год

10:56 28.06.2017


Открытие кинотеатра «Мир». Архив ГТРК Вятка, 1959 год

Нарисованный город - граффити в Кирове

10:55 28.06.2017


Нарисованный город - граффити в Кирове

Кировские школьники стали участниками сводного Детского хора России

10:54 28.06.2017


Кировские школьники стали участниками сводного Детского хора России

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Правительство Кировской области поддержит проекты, представленные V Молодёжном форуме ПФО «iВолга».

19.06.2017


Правительство Кировской области поддержит проекты, представленные V Молодёжном форуме ПФО «iВолга».

Игорь Васильев принял участие в работе окружного молодёжного форума «iВолга-2017»

20.06.2017


Игорь Васильев принял участие в работе окружного молодёжного форума «iВолга-2017»

Кировские эксперты впервые отправятся на форум «iВолга-2017»

01.06.2017


Кировские эксперты впервые отправятся на форум «iВолга-2017»

Вятская молодежь представила свои проекты на форуме "Иволга"

15.09.2016


Вятская молодежь представила свои проекты на форуме "Иволга"

Кировчане подвели итоги участия в форуме ПФО «iВолга-2016»

27.06.2016


Кировчане подвели итоги участия в форуме ПФО «iВолга-2016»

Владимир Климов на «iВолге»

26.06.2015


Владимир Климов на «iВолге»

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

21.06.2017


Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх