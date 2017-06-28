Кировчане привезли сразу пять грантов с Молодежного форума «iВолга-2017»

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Кировчане впервые привезли сразу пять грантов с Молодежного форума «iВолга-2017». Кто особо отличился?Кировчане представили более 80 проектов. От предпринимательских старт-апов до инновационных разработок в сфере экологии. Студенты Вятского госуниверситета создали технологию по очистке промышленных стоков от тяжёлых металлов. На молодежном форуме они завоевали приз зрительских симпатий и выиграли грант на 200 тысяч рублей. На эти деньги смогут испытать свой прибор уже не в лабораторных, а промышленных масштабах.26 наших проектов прошли на федеральный этап отбора. Добавим, что результаты этого года заметно отличаются от прошлого. Тогда кировчане оказались на последней строчке рейтинга. А сегодня - на достойном третьем месте.Вернувшись домой, ребята поделились впечатлениями и пожеланиями. Кому-то нужна материальная поддержка, кому-то информационная, а в некоторых случаях будет достаточно письма от правительства. Врио губернатора Игорь Васильев пообещал помочь и предложил еще раз встретиться в новом учебном году уже в университете.Закончилась встреча праздничным концертом в честь Дня молодежи и награждением победителей.