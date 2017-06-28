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В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 87 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница".

Военно-спортивная игра "Зарница" была популярна в советское время, почти забыта в 90-е годы и сейчас активно возрождается. Участниками областного этапа в Кировской области стали 10 команд-победителей муниципальных этапов.

В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы не относитесь к тем, кто в случае опасности кричит: "окей, гугл, спаси и помоги!" Вы способны сами решать самые серьёзные задачи».
 
Затем слово взяли военные. Командир Мелитопольской дивизии, Юрий Яцыно, вспомнил историю.

В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"ЮРИЙ ЯЦЫНО, КОМАНДИР МЕЛИТОПОЛЬСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ:
«В далёком 1964 году, сельский учитель в Пермском крае впервые провёл игру "зарница" с тех пор эту игру поддерживает и наша армия».

В этот раз поддержать ребят приехали и представители министерства образования, они также внесли свой вклад в подготовке областного этапа игры.

В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"ОЛЬГА ШЕРЕНЦОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как показывают социологические исследования, спрос на военно-патриотическое воспитание растет. В прошлом году у нас было 4 отряда, а в этом уже 120 человек».

Участникам Зарницы предстоит на протяжении ближайшей недели проявить выдержку и волю к победе в соревнованиях по плаванью, метанию гранат, бегу, силовой гимнастике, разборке-сборке автомата и ОБЖ. Также участники пройдут полосу препятствий и проведут тактическую игру на местности. Об основных педагогических целях игры рассказал директор центра военно-патриотического воспитания.

В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИТОИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:
«Во-первых, конечно же, определить лучший клуб. Важно, что ребята познакомятся друг с другом, пообщаются. И смогут лучше определиться со службой в армии».

И действительно, многие здесь давно определились с выбором дальнейшей профессии, мечтают связать свою жизнь со службой в армии.

В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕВ, ВОСПИТАННИК ВПСК "ДОЛГ" (ПОДОСИНОВЕЦ):
«Тут больше похоже всё на армию. Я занимаюсь этим уже 10 лет, и меня тянет к этому».
 
Живут ребята в настоящих казармах, ходят в солдатскую столовую.
Для руководителей военно-патриотических клубов приближение своих воспитанников к армейской атмосфере очень важно.

В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"ПАВЕЛ ГОРОДИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВПСК "БАРС":
«Для детей это что-то новое. Я смотрю, как они себя чувствуют, к этому относятся».
 
В первый же день ребята начали соревноваться в точности стрельбы из пневматической винтовки и сборке-разборке автомата на скорость.

В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"АНДРЕЙ ДАРОВСКИХ, ВОСПИТАННИК «РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Обычно военно-патриотические смены проходят в детских оздоровительных лагерях, а здесь в настоящей воинской части. Чувствуется особая атмосфера. Все настроены позитивно и готовы побеждать».
 
Добавим, что по итогам соревнований сильнейшая команда поедет защищать честь Кировской области на окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Он пройдет в сентябре в Оренбуржской области.


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