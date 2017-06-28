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В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница".Военно-спортивная игра "Зарница" была популярна в советское время, почти забыта в 90-е годы и сейчас активно возрождается. Участниками областного этапа в Кировской области стали 10 команд-победителей муниципальных этапов.Затем слово взяли военные. Командир Мелитопольской дивизии, Юрий Яцыно, вспомнил историю.В этот раз поддержать ребят приехали и представители министерства образования, они также внесли свой вклад в подготовке областного этапа игры.Участникам Зарницы предстоит на протяжении ближайшей недели проявить выдержку и волю к победе в соревнованиях по плаванью, метанию гранат, бегу, силовой гимнастике, разборке-сборке автомата и ОБЖ. Также участники пройдут полосу препятствий и проведут тактическую игру на местности. Об основных педагогических целях игры рассказал директор центра военно-патриотического воспитания.И действительно, многие здесь давно определились с выбором дальнейшей профессии, мечтают связать свою жизнь со службой в армии.Живут ребята в настоящих казармах, ходят в солдатскую столовую.Для руководителей военно-патриотических клубов приближение своих воспитанников к армейской атмосфере очень важно.В первый же день ребята начали соревноваться в точности стрельбы из пневматической винтовки и сборке-разборке автомата на скорость.Добавим, что по итогам соревнований сильнейшая команда поедет защищать честь Кировской области на окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Он пройдет в сентябре в Оренбуржской области.