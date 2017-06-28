Нарисованный город - граффити в Кирове

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Яркие краски, геометрические фигуры, необычные сюжеты. В нашем городе появляется все больше любопытных и необычных арт-объектов. Уличная живопись превращает неприметные места в настоящие достопримечательности.Во дворе одного из домов по Октябрьскому проспекту сообщество любителей краски разрисовали несколько ржавых гаражей. Теперь это арт-объект, на который приезжают посмотреть жители разных районов нашего города.Кировские уличные художники чаще всего работают в центре города. Здесь много стен, гаражей, иначе говоря, объектов, которые могут превратиться в холст для их работ. Таких работ, непохожих друг на друга с каждым годом становится все больше и больше.А изображение на этой стене трудно назвать искусством, однако, в том, что это арт-объект сомневаться не приходится. Остроумная реклама, фотография с изображением этой стены сейчас набирает большую популярность в социальных сетях.Известный дворик с граффити. Этот арт-объект мы скоро потеряем. Руководство химчистки решило сделать ремонт и избавится от рисунков. Дворик с граффити стал известен на всю Россию в 2013-м году, тогда про него писали федеральные интернет ресурсы. Как выглядел дворик, можно увидеть на старых фотографиях и архивных кадрах.