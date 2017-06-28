Нарисованный город - граффити в Кирове
Сегодня, 10:55 | Просмотров: 87 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
«Абстракционизм, футуризм, минимализм, еще много "измов" применимо к работам вятских уличных художников. При помощи баллончика с краской они превращают ничем не приметные места в настоящие объекты искусства».
Во дворе одного из домов по Октябрьскому проспекту сообщество любителей краски разрисовали несколько ржавых гаражей. Теперь это арт-объект, на который приезжают посмотреть жители разных районов нашего города.
Кировские уличные художники чаще всего работают в центре города. Здесь много стен, гаражей, иначе говоря, объектов, которые могут превратиться в холст для их работ. Таких работ, непохожих друг на друга с каждым годом становится все больше и больше.
А изображение на этой стене трудно назвать искусством, однако, в том, что это арт-объект сомневаться не приходится. Остроумная реклама, фотография с изображением этой стены сейчас набирает большую популярность в социальных сетях.
Известный дворик с граффити. Этот арт-объект мы скоро потеряем. Руководство химчистки решило сделать ремонт и избавится от рисунков. Дворик с граффити стал известен на всю Россию в 2013-м году, тогда про него писали федеральные интернет ресурсы. Как выглядел дворик, можно увидеть на старых фотографиях и архивных кадрах.
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