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В Кирове открылся «Православный кинозал». Это новый цикл мероприятий, которые будут проходить в библиотеке «Благовест» по субботам. На первом сеансе кировчане смогли посмотреть и обсудить художественный фильм Николая Досталя «Монах и бес».Праздничную атмосферу на первом киносеансе создавали и музыкальные истории Игоря Коршунова о Великорецком крестном ходе, и фотографии кировчан на православную тему.Новый цикл мероприятий для детей и взрослых, которые будут проходить в библиотеке "Благовест" по субботам, открылся фильмом Николая Досталя «Монах и бес». Примечательно, что главную роль в картине исполняет наш земляк Тимофей Трибунцев.Премьера этой фантастической трагикомедии с элементами мистики состоялась в июне 2016 года на Московском международном кинофестивале. Сейчас ее смогли увидеть и обсудить кировчане. Следующий киносеанс состоится 22 июля. Будет представлен фильм Александра Прошкина "Чудо".А в следующем году в областном центре планируют провести Эхо православного кинофестиваля, где фильмы будут демонстрироваться уже на большой площадке.