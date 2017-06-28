ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

28 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.8843
EURO: 65.9563
Погода в городе Кирове:
днём:  +18...+20°C
вечером:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове открылся «Православный кинозал»

Сегодня, 11:50 | Просмотров: 81 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове открылся «Православный кинозал». Это новый цикл мероприятий, которые будут проходить в библиотеке «Благовест» по субботам. На первом сеансе кировчане смогли посмотреть и обсудить художественный фильм Николая Досталя «Монах и бес».

Праздничную атмосферу на первом киносеансе создавали и музыкальные истории Игоря Коршунова о Великорецком крестном ходе, и фотографии кировчан на православную тему.

В Кирове открылся «Православный кинозал»ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Смысл этого кинозала для нас в том, чтобы начать смотреть фильмы, которые показывают нам возможность преображения человека, от каких дел в своей жизни он оказывается и что он может сделать доброго, светлого под влиянием каких-то моментов в жизни».

Новый цикл мероприятий для детей и взрослых, которые будут проходить в библиотеке "Благовест" по субботам, открылся фильмом Николая Досталя «Монах и бес». Примечательно, что главную роль в картине исполняет наш земляк Тимофей Трибунцев.
Премьера этой фантастической трагикомедии с элементами мистики состоялась в июне 2016 года на Московском международном кинофестивале. Сейчас ее смогли увидеть и обсудить кировчане. Следующий киносеанс состоится 22 июля. Будет представлен фильм Александра Прошкина "Чудо".

В Кирове открылся «Православный кинозал»ОЛЬГА ГРИДНЕВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ "БЛАГОВЕСТ":
«Приходится православные сайты просматривать, искать информацию в интернете, будем советоваться и с нашими главными помощниками - со священниками Вятской епархии».

А в следующем году в областном центре планируют провести Эхо православного кинофестиваля, где фильмы будут демонстрироваться уже на большой площадке.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Санчурском районе "Волга" улетела в кювет.

11:29 28.06.2017


В Санчурском районе "Волга" улетела в кювет.

В Кирове произошло тройное ДТП.

11:26 28.06.2017


В Кирове произошло тройное ДТП.

В Кирове водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку.

11:23 28.06.2017


В Кирове водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку.

На Победиловском тракте автоледи на "Лексусе" врезалась в автобус.

11:18 28.06.2017


На Победиловском тракте автоледи на "Лексусе" врезалась в автобус.

В Вятскополянском районе в пруду утонул 4-летний мальчик.

11:13 28.06.2017


В Вятскополянском районе в пруду утонул 4-летний мальчик.

Прокуратура выявила нарушения в новом доме для переселенцев из ветхого жилья.

9:58 28.06.2017


Прокуратура выявила нарушения в новом доме для переселенцев из ветхого жилья.

Прокуратура обязала ООО «УК Ленинского района г. Кирова» отремонтировать туалет в доме на улице Красный Химик.

9:49 28.06.2017


Прокуратура обязала ООО «УК Ленинского района г. Кирова» отремонтировать туалет в доме на улице Красный Химик.

Все новости

Вести. Кировская область

Сотрудники ГИБДД провели спортивную эстафету по ПДД в городском лагере «Салют»

11:52 28.06.2017


Сотрудники ГИБДД провели спортивную эстафету по ПДД в городском лагере «Салют»

В Кирове открылся «Православный кинозал»

11:50 28.06.2017


В Кирове открылся «Православный кинозал»

Открытие кинотеатра «Мир». Архив ГТРК Вятка, 1959 год

10:56 28.06.2017


Открытие кинотеатра «Мир». Архив ГТРК Вятка, 1959 год

Нарисованный город - граффити в Кирове

10:55 28.06.2017


Нарисованный город - граффити в Кирове

Кировские школьники стали участниками сводного Детского хора России

10:54 28.06.2017


Кировские школьники стали участниками сводного Детского хора России

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Православный клуб "Петр и Феврония"

14.07.2015


Православный клуб "Петр и Феврония"

20 лет библиотеке "Благовест"

30.11.2010


20 лет библиотеке "Благовест"

В Кирове можно посмотреть фильмы-лауреаты Международного православного Сретенского кинофестиваля.

07.03.2016


В Кирове можно посмотреть фильмы-лауреаты Международного православного Сретенского кинофестиваля.

Православный молодежный клуб "Благовест"

01.12.2009


Православный молодежный клуб "Благовест"

Фильм о Великорецком крестном ходе покажет ТК "Культура"

11.05.2016


Фильм о Великорецком крестном ходе покажет ТК "Культура"

В храмах Вятской Епархии пройдут молебны на начало учебного года

24.08.2015


В храмах Вятской Епархии пройдут молебны на начало учебного года

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

21.06.2017


Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх