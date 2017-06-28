В Кирове открылся «Православный кинозал»
Сегодня, 11:50 | Просмотров: 81 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Праздничную атмосферу на первом киносеансе создавали и музыкальные истории Игоря Коршунова о Великорецком крестном ходе, и фотографии кировчан на православную тему.
ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Смысл этого кинозала для нас в том, чтобы начать смотреть фильмы, которые показывают нам возможность преображения человека, от каких дел в своей жизни он оказывается и что он может сделать доброго, светлого под влиянием каких-то моментов в жизни».
Новый цикл мероприятий для детей и взрослых, которые будут проходить в библиотеке "Благовест" по субботам, открылся фильмом Николая Досталя «Монах и бес». Примечательно, что главную роль в картине исполняет наш земляк Тимофей Трибунцев.
Премьера этой фантастической трагикомедии с элементами мистики состоялась в июне 2016 года на Московском международном кинофестивале. Сейчас ее смогли увидеть и обсудить кировчане. Следующий киносеанс состоится 22 июля. Будет представлен фильм Александра Прошкина "Чудо".
ОЛЬГА ГРИДНЕВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ "БЛАГОВЕСТ":
«Приходится православные сайты просматривать, искать информацию в интернете, будем советоваться и с нашими главными помощниками - со священниками Вятской епархии».
А в следующем году в областном центре планируют провести Эхо православного кинофестиваля, где фильмы будут демонстрироваться уже на большой площадке.
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