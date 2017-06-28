Сотрудники ГИБДД провели спортивную эстафету по ПДД в городском лагере «Салют»

Поделиться новостью:

"Дети за безопасность на дороге". Такое мероприятие сотрудники Госавтоинспекции впервые провели для участников городского лагеря "Салют".Физкультурным приветствием ребята встретили сотрудников полиции. Сегодня в школе Олимпийского резерва Кирова стражи правопорядка впервые организовали для несовершеннолетних спортивную эстафету по правилам дорожного движения.Особое внимание уделили велосипедистам: на сегодняшний день уже три велосипедиста получили травмы. Баскетболист Миша с удовольствием вспомнил основные правила дорожного движения.Для ребят работали сразу три сектора безопасности. Первый - плавание, второй - баскетбол с элементами фигурного вождения на велосипеде, третий - фехтование. Здесь ребята разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы и демонстрировали приёмы владения ручным холодным оружием.С целью сокращения роста трагедий на дорогах города Кирова сотрудники Госавтоинспекции продолжат проводить подобные мероприятия.