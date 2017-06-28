Сотрудники ГИБДД провели спортивную эстафету по ПДД в городском лагере «Салют»
Сегодня, 11:52 | Просмотров: 81 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Физкультурным приветствием ребята встретили сотрудников полиции. Сегодня в школе Олимпийского резерва Кирова стражи правопорядка впервые организовали для несовершеннолетних спортивную эстафету по правилам дорожного движения.
ЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«На сегодняшний день на дорогах Кирова пострадали 45 детей, 1 - погиб. Чаще всего страдали дети-пешеходы, каждый 3 ребенок получил травмы по своей вине, в силу нарушения ПДД».
Особое внимание уделили велосипедистам: на сегодняшний день уже три велосипедиста получили травмы. Баскетболист Миша с удовольствием вспомнил основные правила дорожного движения.
МИХАИЛ МАУРИН, УЧАСТНИК ГОРОДСКОГО ЛАГЕРЯ "САЛЮТ":
«Не перебегать на красный, ездить на велосипеде с 14 лет по дороге, перед машиной нельзя выбегать тоже».
Для ребят работали сразу три сектора безопасности. Первый - плавание, второй - баскетбол с элементами фигурного вождения на велосипеде, третий - фехтование. Здесь ребята разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы и демонстрировали приёмы владения ручным холодным оружием.
ИВАН ОГОРОДНИКОВ, УЧАСТНИК ГОРОДСКОГО ЛАГЕРЯ "САЛЮТ":
«Мне все нравится здесь: можно поучаствовать и в соревнованиях, и отвечать на интересные вопросы».
С целью сокращения роста трагедий на дорогах города Кирова сотрудники Госавтоинспекции продолжат проводить подобные мероприятия.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|