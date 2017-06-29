Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Опаринском районе

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Новое производство, дорожные проблемы, социальные вопросы. Врио губернатора побывал с рабочей поездкой в Опаринском районе.Запуск первого этапа лесопильного цеха для этого предприятия прошел на самом высоком уровне. Глава региона лично приехал, чтобы посмотреть, как работает производство.Безотходное производство - принципиальная позиция инвестора. В ход идет древесина не только хвойных, но и лиственных пород, в помощь полный цикл переработки дерева.Лесопильный цех заработал, но это лишь начало. Второй и третий этапы предполагают запуск сушильной камеры, линии сортировки, котельной, подвод железнодорожных путей. Вскоре здесь будет современный лесозаготовительный комплекс, а это значит отчисление в местный бюджет и рабочие места.Деревообрабатывающая промышленность занимает основную долю в структуре промышленности Опаринского района - около 30%. В ходе поездки Игорь Васильев также посетил «Моломский лесохимический завод». Предприятие является градообразующим для посёлка Заря и специализируется на производстве древесного угля. Здесь работают 285 человек. У завода налажены производственные связи со многими предприятиями, как в России, так и за рубежом.С реализацией продукции у предприятия все хорошо. Главные чаяния бизнеса, да и всех местных жителей связаны с дорогой. Напомним, что все работы по строительству участка «Опарино - Альмеж» были прекращены в январе 2015 года, контракт с подрядчиками расторгнут. Глава региона обещал рассмотреть дорожный вопрос, а пока будет помощь из сэкономленных средств.В поселке Опарино Игорь Васильев сосредоточил внимание на социальной сфере. Здесь состоялась традиционная встреча с местными жителями. В ходе общения глава региона рассказал о том, что финансирование Опаринской ЦРБ будет увеличено на 16 процентов, так же будет восстановлена санавиация - в районе появится вертолётная площадка. Посетил Игорь Васильев и Опаринскую школу. В учреждении обучается 430 детей. В этом году у школы юбилейный, 80-ый выпуск. Четыре одиннадцатиклассника получат золотые медали.Кто-то вас так подучил, все правильно, надо же здесь делать жизнь лучше. 1.36Приятным моментом рабочей поездки в Опаринский район стала церемония вручения жителям ключей от новых квартир. По программе переселения жилье здесь получили 19 новосёлов.