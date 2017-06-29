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Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Опаринском районе

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 88 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Новое производство, дорожные проблемы, социальные вопросы. Врио губернатора побывал с рабочей поездкой в Опаринском районе.

Запуск первого этапа лесопильного цеха для этого предприятия прошел на самом высоком уровне. Глава региона лично приехал, чтобы посмотреть, как работает производство.

- Низкопробной древесины много? Много. Но использовать ее надо, в дело идет все.

Безотходное производство - принципиальная позиция инвестора. В ход идет древесина не только хвойных, но и лиственных пород, в помощь полный цикл переработки дерева.

- Это осина, которая никому не нужна, да, мы ее перерабатываем, получается хороший выход.

Лесопильный цех заработал, но это лишь начало. Второй и третий этапы предполагают запуск сушильной камеры, линии сортировки, котельной, подвод железнодорожных путей. Вскоре здесь будет современный лесозаготовительный комплекс, а это значит отчисление в местный бюджет и рабочие места.

Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Опаринском районеВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
«При запуске первого этапа создано 65 рабочих мест, в дальнейшем еще 125 рабочих мест».

Деревообрабатывающая промышленность занимает основную долю в структуре промышленности Опаринского района - около 30%. В ходе поездки Игорь Васильев также посетил «Моломский лесохимический завод». Предприятие является градообразующим для посёлка Заря и специализируется на производстве древесного угля. Здесь работают 285 человек. У завода налажены производственные связи со многими предприятиями, как в России, так и за рубежом.

С реализацией продукции у предприятия все хорошо. Главные чаяния бизнеса, да и всех местных жителей связаны с дорогой. Напомним, что все работы по строительству участка «Опарино - Альмеж» были прекращены в январе 2015 года, контракт с подрядчиками расторгнут. Глава региона обещал рассмотреть дорожный вопрос, а пока будет помощь из сэкономленных средств.

- Реальный конкурс провели - 100 млн сэкономили, вот, вам 2.3 млн. И сегодня начнем разбираться по дороге, которую начали строить в 2013 году.

В поселке Опарино Игорь Васильев сосредоточил внимание на социальной сфере. Здесь состоялась традиционная встреча с местными жителями. В ходе общения глава региона рассказал о том, что финансирование Опаринской ЦРБ будет увеличено на 16 процентов, так же будет восстановлена санавиация - в районе появится вертолётная площадка. Посетил Игорь Васильев и Опаринскую школу. В учреждении обучается 430 детей. В этом году у школы юбилейный, 80-ый выпуск. Четыре одиннадцатиклассника получат золотые медали.

- Ну а потом, когда учеба закончится?
- Останемся в регионе.

Кто-то вас так подучил, все правильно, надо же здесь делать жизнь лучше. 1.36
Приятным моментом рабочей поездки в Опаринский район стала церемония вручения жителям ключей от новых квартир. По программе переселения жилье здесь получили 19 новосёлов.


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