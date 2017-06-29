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"Генеральная уборка" прошла на водоеме в поселке Костино

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 73 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Накануне "Генеральная уборка" прошла в поселке Костино. Общественники и волонтеры очистили от мусора местный водоем и берег.

"Генеральная уборка" прошла на водоеме в поселке КостиноАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Костинский пруд - живописное место. Здесь любят отдыхать, ка жители Костино, так и жители других районов города Кирова. Однако, для некоторых горожан убрать за собой - это непосильная задача. Поэтому количество мусора с каждыми выходными увеличивается. Пластиковые бутылки, стеклянные бутылки, осколки от них, а так же пищевые отходы, пластиковые контейнеры и многое другое. Здесь мусором усеян буквально весь берег. Сегодня провести здесь генеральную уборку вызвались активисты общероссийского народного фронта».

"Генеральная уборка" прошла на водоеме в поселке КостиноКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«В п. Костино - это единственный водоем, он имеет большое значение для данного населенного пункта. Мы знаем, что здесь проводят время большое количество людей, как отдыхающих, так и людей, которые пришли порыбачить, просто провести здесь время».

"Генеральная уборка" прошла на водоеме в поселке КостиноВЕРА БРЯЗГИНА, ЖИТЕЛЬ П. КОСТИНО:
«Купаться - нет, пруд уже загрязнен и обезвожен, видите, какие камыши. Для купания он не пригоден».
 
 
 
"Генеральная уборка" прошла на водоеме в поселке КостиноЛЁВА ДРОЖАЧИХ, ЖИТЕЛЬ П. КОСТИНО:
- Откуда мусор появляется?
- Люди сюда приходят, едят, бросают бутылки.
- Мы здесь убираемся, по выходным мы здесь ходим, убираемся.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В генеральной уборке нуждается не только берег костинского пруда, чтобы навести здесь порядок, активистам общероссийского народного фронта понадобилась помощь водолазов».

"Генеральная уборка" прошла на водоеме в поселке КостиноДМИТРИЙ МИРОНОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА ОНФ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА":
«Хочется задать вопрос муниципальным властям, почему в такой популярной зоне отдыха, на которую наверняка ежегодно закладываются в бюджете ни один миллион рублей, на ее очистку до сих пор не сделали контейнерную площадку. Не поставили лавочки для граждан. Для того, что бы они могли цивилизованно здесь отдыхать».

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По окончанию уборки вот таких вот мусорных пакетов насчитали более десятка. А еще автомобильные покрышки, другой крупный крупногабаритный мусор. С уверенность можно сказать, что, по крайней мере, до ближайших выходных берег костинского пруда находится в чистоте».


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