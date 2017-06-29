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Знаменитые кукарские кружева и известные на весь мир мастерицы из Советска. Архив ГТРК Вятка, 1961 год.

Сегодня, 10:53 | Просмотров: 50 | Версия для печати
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Знаменитые кукарские кружева и известные на весь мир мастерицы из Советска. Архив ГТРК Вятка, 1961 год.Наша традиционная историческая рубрика, посвященная 60-летию ГТРК. И сегодня мы покажем уникальную кинохронику 61 года, сделанную в Советске - на знаменитой фабрике кукарских кружев.
 
 
 
Знаменитые кукарские кружева и известные на весь мир мастерицы из Советска. Архив ГТРК Вятка, 1961 год.Этот уникальный промысел возник в слободе Кукарка Вятской губернии в начале 18 века. Спустя сто лет в Кукарской волости насчитывалось около двух тысяч кружевниц. Промысел процветал. Кукарское кружево поставляли царской семье. Лучшие образцы получали медали международных выставок. Открытая в конце 19 века первая в губернии школа кружевниц уцелела и при советской власти. В 1958 году артель стала Фабрикой кружев. Здесь была создана первая опытная лаборатория, которую возглавила знаменитая мастерица Анна Гужавина. на протяжении 20 лет она оставалась единственным художником кружевного промысла. По ее сколкам плели кружева во всех артелях области. В 1961 году на фабрику пришла молодая талантливая мастерица Анфиса Блинова. Спустя восемь лет она подхватит эстафету Анны Гужавиной и тоже станет одной из лучших художниц по кружеву. В 1983 году Анфиса Блинова станет Лауреатом Государственной премии имени Репина. Ну а кинохроника 61 года запечатлела всех наших героинь в начале нового этапа большой истории кукарских кружев. Советские мастерицы начали работать над новыми сложными многофигурными композициями, которыми впоследствии восхищались тысячи людей на различных выставках. Некоторые из них сегодня можно увидеть в Музее народных промыслов Кирова.


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