Владимир Климов встретился с представителями исполнительной власти

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Главный федеральный инспектор по Кировской области встретился с представителями исполнительной власти.Участники совещания говорили про так называемые "группы смерти" в социальных сетях. Как противодействовать этой проблеме? Главная роль в борьбе отводится родителям. С детьми, склонными к самоубийству также должны работать психологи и психотерапевты.В ходе совещания обсуждалось еще несколько важных вопросы. Участники встречи говорили про выделение земельных участков для многодетных семей. Также представители администрации города Кирова отчитались о реализации новых стандартов по обустройству пешеходных переходов.