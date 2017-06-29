Владимир Климов встретился с представителями исполнительной власти
Сегодня, 12:07 | Просмотров: 119 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Участники совещания говорили про так называемые "группы смерти" в социальных сетях. Как противодействовать этой проблеме? Главная роль в борьбе отводится родителям. С детьми, склонными к самоубийству также должны работать психологи и психотерапевты.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Данный вопрос активно продолжает обсуждаться на федеральном уровне. В УК в июне месяце внесены поправки, предусматривающие ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействию совершения самоубийства».
В ходе совещания обсуждалось еще несколько важных вопросы. Участники встречи говорили про выделение земельных участков для многодетных семей. Также представители администрации города Кирова отчитались о реализации новых стандартов по обустройству пешеходных переходов.
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