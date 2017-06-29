Кировская студентка Ольга Князева получила грант молодежного форума "iВолга"
Сегодня, 12:10 | Просмотров: 134 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Автор проекта - Ольга Князева - проводит запись занятия, которое посвящено ораторскому мастерству и дикции. Как и положено, сначала она и ее подруга Ксения разогревают артикуляционный аппарат.
- Угу, теперь против часовой стрелки!
Тексты для оттачивания навыков четкой речи подобраны специально - это малоизвестные скороговорки, которые наверняка понравятся пользователям интернета.
- Макака коалу в какао макала....
На сегодняшний день Ольга сняла 4 ролика, все они находятся в инстаграмме и на канале проекта "Русский для всех" в Ютубе. Отзывы исключительно положительные.
На одном из видео девушка беседует с Жереми, студентом из Конго, который хочет "подтянуть" свой русский. В конце занятия Жереми читает Ольге с экрана смартфона свое любимое стихотворение.
- Я помню чудное мгновенье....
Автор проекта планирует снимать ролики, адресованные трем основным группам зрителей, чтобы охват аудитории был максимально широким, а просмотров в интернете было как можно больше.
ОЛЬГА КНЯЗЕВА, СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОЛОГИИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ ВЯТГУ, АВТОР ПРОЕКТА:
«Первый блок - это "трудности русского языка", он направлен на русских студентов и служащих, второй - РКИ, третий для детей, эмигрировавших граждан».
Друзья и однокурсники Ольги горячо поддерживают ее в начинании и охотно снимаются в роликах.
КСЕНИЯ АЛЕЙНИК, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "РУССКИЙ ДЛЯ ВСЕХ":
«Думаю, что проект будет иметь успех и пользоваться популярностью. Порой мы сами не знаем, как правильно говорить».
Добавим, что средства, полученные на грант конкурса "iВолга" Ольга планирует вложить в приобретение видеокамеры и программного обеспечения для монтажа. В ближайшие планы девушки входит съемка порядка 20-25 новых видеоуроков.
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