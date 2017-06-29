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Кировская студентка Ольга Князева получила грант молодежного форума "iВолга"

Сегодня, 12:10 | Просмотров: 134 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Культура речи - через лайфак и видеоблогинг. Кировская студентка получила грант молодежного форума "iВолга". С автором проекта "#Русский для всех" встретился Иван Швецов.

Автор проекта - Ольга Князева - проводит запись занятия, которое посвящено ораторскому мастерству и дикции. Как и положено, сначала она и ее подруга Ксения разогревают артикуляционный аппарат.

- Угу, теперь против часовой стрелки!

Тексты для оттачивания навыков четкой речи подобраны специально - это малоизвестные скороговорки, которые наверняка понравятся пользователям интернета.

- Макака коалу в какао макала....

На сегодняшний день Ольга сняла 4 ролика, все они находятся в инстаграмме и на канале проекта "Русский для всех" в Ютубе. Отзывы исключительно положительные.

На одном из видео девушка беседует с Жереми, студентом из Конго, который хочет "подтянуть" свой русский. В конце занятия Жереми читает Ольге с экрана смартфона свое любимое стихотворение.

- Я помню чудное мгновенье....

Автор проекта планирует снимать ролики, адресованные трем основным группам зрителей, чтобы охват аудитории был максимально широким, а просмотров в интернете было как можно больше.

Кировская студентка Ольга Князева получила грант молодежного форума "iВолга"ОЛЬГА КНЯЗЕВА, СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОЛОГИИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ ВЯТГУ, АВТОР ПРОЕКТА:
«Первый блок - это "трудности русского языка", он направлен на русских студентов и служащих, второй - РКИ, третий для детей, эмигрировавших граждан».
 
Друзья и однокурсники Ольги горячо поддерживают ее в начинании и охотно снимаются в роликах.

Кировская студентка Ольга Князева получила грант молодежного форума "iВолга"КСЕНИЯ АЛЕЙНИК, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "РУССКИЙ ДЛЯ ВСЕХ":
«Думаю, что проект будет иметь успех и пользоваться популярностью. Порой мы сами не знаем, как правильно говорить».
 
Добавим, что средства, полученные на грант конкурса "iВолга" Ольга планирует вложить в приобретение видеокамеры и программного обеспечения для монтажа. В ближайшие планы девушки входит съемка порядка 20-25 новых видеоуроков.


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