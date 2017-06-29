Кировская студентка Ольга Князева получила грант молодежного форума "iВолга"

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Культура речи - через лайфак и видеоблогинг. Кировская студентка получила грант молодежного форума "iВолга". С автором проекта "#Русский для всех" встретился Иван Швецов.Автор проекта - Ольга Князева - проводит запись занятия, которое посвящено ораторскому мастерству и дикции. Как и положено, сначала она и ее подруга Ксения разогревают артикуляционный аппарат.Тексты для оттачивания навыков четкой речи подобраны специально - это малоизвестные скороговорки, которые наверняка понравятся пользователям интернета.На сегодняшний день Ольга сняла 4 ролика, все они находятся в инстаграмме и на канале проекта "Русский для всех" в Ютубе. Отзывы исключительно положительные.На одном из видео девушка беседует с Жереми, студентом из Конго, который хочет "подтянуть" свой русский. В конце занятия Жереми читает Ольге с экрана смартфона свое любимое стихотворение.Автор проекта планирует снимать ролики, адресованные трем основным группам зрителей, чтобы охват аудитории был максимально широким, а просмотров в интернете было как можно больше.Друзья и однокурсники Ольги горячо поддерживают ее в начинании и охотно снимаются в роликах.Добавим, что средства, полученные на грант конкурса "iВолга" Ольга планирует вложить в приобретение видеокамеры и программного обеспечения для монтажа. В ближайшие планы девушки входит съемка порядка 20-25 новых видеоуроков.